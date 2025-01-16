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高鐵制服改用寶特瓶再製環保材質 5年內全數汰換完成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作。記者林俊良／攝影
配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作。記者林俊良／攝影

配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作，首波從車站及運物人員襯衫開始，再逐步擴及其他人員的制服樣式，高鐵表示，每年要消耗1萬8600件制服，預計今年底將襯衫換成環保材質，5年內全部品項如襯衫、褲子、外套等均汰換完成。

高鐵以「100% THSRC RECYCLED」為理念發想的行動，以車站可回收再利用的寶特瓶及微波食品餐盒，加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維（即俗稱環保紗線），並製成高鐵制服，首波將以車站及運務人員的襯衫開始開發，後續再逐步擴及其他人員的制服樣式。

同時，高鐵也將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質；開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒則回收再製為購物袋。

此外，高鐵也將車站寶特瓶回收所產生的再生聚酯纖維運用到傘布上，並與raingo（樂眾科技公司）合作，預計自今年3月起，在高鐵12個車站、桃捷、北捷及raingo位於北台灣超過500個租借站，推出「高鐵 x raingo環保共享傘」，提供民眾租借使用。

高鐵總經理鄭光遠表示，ESG已蔚為全球風潮，2050淨零排放更是台灣與世界各國的共同目標，身為國家骨幹運具的台灣高鐵，更以實際行動回應這波永續、淨零趨勢。除在許多服務細節中融入ESG理念外，這次100%利用車站回收的寶特瓶及微波食品餐盒，循環再生所開發出的「永續循環制服」，及環保紀念品，盼透過100% THSRC Recycled理念，進一步落實台灣高鐵永續循環的減碳目標。

鄭光遠說，在搭乘高鐵時，一個簡單的舉手之勞，就是實踐100% THSRC Recycled最實際的行動，希望透過旅客自發性的垃圾減量與廢棄物回收，加上台灣高鐵對循環再利用的投入與用心，讓台灣高鐵達到每年的減碳量倍增目標。

高鐵表示，2024年已減少17公噸廢棄物，相當減碳近48公噸，包含將便當餐具改提供竹製品、不再提供塑膠吸管、鼓勵旅客用環保杯盛裝列車上販售熱飲。此次將列車座椅頭靠墊材質改為木漿纖維，標準車廂和商務車廂販售、提供的熱飲塑膠杯蓋，全面改用紙杯蓋，以行動支持減塑、守護環境。

配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作。記者林俊良／攝影
配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作。記者林俊良／攝影
高鐵以車站可回收再利用的寶特瓶及微波食品餐盒，加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維（即俗稱環保紗線），並製成高鐵制服，同時，也將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質；開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒則回收再製為購物袋。記者林俊良／攝影
高鐵以車站可回收再利用的寶特瓶及微波食品餐盒，加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維（即俗稱環保紗線），並製成高鐵制服，同時，也將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質；開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒則回收再製為購物袋。記者林俊良／攝影
高鐵以車站可回收再利用的寶特瓶及微波食品餐盒，加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維（即俗稱環保紗線），並製成高鐵制服，同時，也將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質；開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒則回收再製為購物袋。記者林俊良／攝影記者林俊良／攝影
高鐵以車站可回收再利用的寶特瓶及微波食品餐盒，加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維（即俗稱環保紗線），並製成高鐵制服，同時，也將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質；開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒則回收再製為購物袋。記者林俊良／攝影記者林俊良／攝影
代理董事長兼任總經理鄭光遠。記者胡瑞玲／攝影
代理董事長兼任總經理鄭光遠。記者胡瑞玲／攝影
配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作。記者林俊良／攝影
配合2050淨零碳排目標，台灣高鐵將逐步汰換高鐵員工制服，改以100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作。記者林俊良／攝影

制服 車廂 高鐵

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