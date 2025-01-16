快訊

忘了拉手煞車？台中資源回收場37歲老闆檢修車 清晨壓在車輪下喪命

說好的慈濟大學分部呢？苗栗園區文教區恐恢復工業區 地方人士真實心聲曝光

賴韓咖啡會登場 賴總統：沒有什麼仇恨放不下

聽新聞
0:00 / 0:00

9縣市低溫特報冷到明天下午 恐10度以下低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
9縣市低溫特報冷到明天下午，恐出現10度以下低溫。聯合報系資料照
9縣市低溫特報冷到明天下午，恐出現10度以下低溫。聯合報系資料照

中央氣象署針對9縣市發布低溫特報，指出今(16)日至明(17)日大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請民眾注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。影響時間：16日上午至17日下午。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣溫

延伸閱讀

10縣市低溫 16日白天新北宜苗冷颼颼探10度以下

8縣市低溫特報冷到明天晚上 恐10度以下

冷氣團南下北台愈晚愈濕冷 吳德榮：明後天最冷下探10度以下

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

相關新聞

免疫輔助 翻轉早期三陰性乳癌

在荷爾蒙陽性、HER2陽性等早期乳癌用藥陸續獲得健保給付後，三陰性乳癌成為目前早期乳癌健保給付治療的最後一塊拼圖，經侯明鋒等多名乳癌權威專家請命及病友團體懇請下，健保署擬接軌國際，將給付早期三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力，也讓賴總統「二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一」健康目標，往前跨一大步。

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

台灣東南部海域凌晨3:02發生規模4.2地震 花東有感

中央氣象署發布第114005號地震報告，今（16日）凌晨3時2分，在台東縣政府東北東方23.9公里，位於台灣東南部海域，...

健康主題館／過年微整形 顧面子又開運

新的一年，許下新的願望，不少人想提升桃花、招好人緣。美仁欣醫學美容集團總院長蔡正浩表示，「修修臉」除了打理門面，也可以增...

從繡片工藝到共識營 她串起青年返鄉復振馬卡道文化

從小在高雄長大34歲陳以箴，就讀成功大學時接觸學運、原民議題，開啟一段探尋族群身分認同之路，發現自己是馬卡道族，碩士攻讀台大人類學所，並以新埤鄉獅頭部落做為田野地，串起許多面對族群認同夥伴，組成馬卡道青年小組，盼能復振馬卡道文化，她也赴美攻讀康乃爾大學人類學博士班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。