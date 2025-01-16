糖尿病患者剪腳指甲小傷險截肢 豐醫外科醫療團隊成功搶救

台中一名77歲男子修剪腳趾甲時不慎造成足部小傷口，一個月後傷口嚴重潰爛，住院治療，經衛福部豐原醫院醫療團隊搶救後，成功保住足部，醫師提醒糖尿病患者，足部健康需特別小心。

77歲男患者有長期糖尿病史，血糖控制不佳，周邊神經受損及血管阻塞，腳部小傷口無法順利癒合，最後惡化為壞死潰爛傷口，至豐原醫院急診求治，由整形外科蔡政龍醫師診視後建議立即住院接受治療。

患者入院時檢查顯示左大腳趾部位出現黑色慢性潰瘍並伴隨組織壞死，醫師轉介血管外科張耀中醫師，安排周邊非侵襲性血管檢查及下肢動脈電腦斷層血管攝影術，與患者討論後進行抗生素治療及下肢血管繞道手術及傷口清創，針對患者的血糖進行嚴格控制，避免感染擴散至其他部位；住院期間患者的生命徵象穩定，心跳、呼吸正常，且持續接受足部傷口照護，解除截肢風險。

血管外科主任張耀中醫師表示，糖尿病患者足部血液循環不良且神經受損，易忽視小傷口潛在的感染風險，可能導致傷口長期不癒，甚至壞死，很可能進一步擴散，甚至面臨截肢風險。

台灣每年有近5萬糖尿病患者因足部潰瘍需接受醫療處理，依據健保資料庫統計，因糖尿病足導致截肢之醫療費用約為42.1萬元，糖尿病足對病人本身及其家庭，與國家社會皆造成相當巨大的負擔；張耀中醫師表示，患者的足部健康需受到高度重視，特別是周邊血液循環不佳和神經病變的患者，因其足部傷口不易癒合，潰瘍惡化後可能進一步感染至深層組織，增加截肢風險。

張耀中強調，糖尿病患者應每日檢查足部，若發現任何潰爛或顏色改變，應立即就醫，因此患者需加強自我照護，減少足部感染及壞死的風險，根據最新糖尿病足照護建議來保護足部健康：

1.定期檢查足部：糖尿病患者至少應每年進行一次足部專業檢查，確保早期發現可能的潰瘍、厚繭或其他異常。

2.每日自我檢查與清潔：患者應養成每日清洗雙腳的習慣，並檢查是否有紅腫、破皮、趾甲異常等情況。如有異常，應及時通知醫療團隊。

3.避免赤腳：無論在家中還是戶外，患者都應避免赤腳行走，建議穿著厚底、合適的鞋具，避免足部受壓或碰傷，降低潰瘍發生的機率。

4.穿戴適合的鞋具：特別是有足部變形或曾發生潰瘍的患者，應選用專業治療鞋或客製化鞋墊，進行適當減壓，以防止足部再次受傷。