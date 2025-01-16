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啃豬腳咬斷牙痛到開工！醫提醒過年「這些食物」要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
牙醫師提醒，過年期間食用含大骨、碎骨的年菜，或堅果、牛軋糖等硬物，要特別留意並避免過量，否則可能讓牙齒受損甚至斷裂。圖非新聞當事人，記者賴昀岫／攝影
牙醫師提醒，過年期間食用含大骨、碎骨的年菜，或堅果、牛軋糖等硬物，要特別留意並避免過量，否則可能讓牙齒受損甚至斷裂。圖非新聞當事人，記者賴昀岫／攝影

過年期間牙痛不只掃興，就醫也不方便，有患者去年過年啃豬腳咬斷牙齒，痛到診所開工才能求診。牙醫師提醒，平時疏於照顧口腔健康的人，這段期間最容易出狀況或惡化，也多半是診所開工後的第一批患者，提醒民眾食用含大骨、碎骨的年菜，或堅果、牛軋糖等硬物，要特別留意並避免過量，否則可能讓牙齒受損甚至斷裂，喜歡咬冰塊的也建議避免，且每餐後都要刷牙，或至少維持平時的清潔頻率。  

長達9天的春節連假即將到來，期間團圓聚餐少不了、甜點美食不停手，多數診所也跟著過節放假，50多歲的林先生，去年春節因大啃豬腳，不小心咬斷牙齒，痛了好幾天才在開工後趕往牙科求診。  

收治林先生的牙醫師劉立陽指出，一些含有大骨、碎骨的年菜，以及堅果、牛軋糖等年節點心，這些硬物食用起來要特別留意，更要避免過量，否則可能讓牙齒受損甚至斷裂，「有些人有咬冰塊的習慣，為了牙齒健康也建議改掉」。

雖會建議民眾每次吃完東西後都刷牙，但考慮到過年期間的作息很難正常，尤其進食頻率會增加，劉立陽提醒，「至少要維持平時的清潔習慣」，例如起床和睡前，都用牙刷搭配牙線徹底清潔；且熬夜以及過於頻繁進食，牙齦容易腫脹，導致刷牙時會出血，更要清潔乾淨，也可加入牙尖刷、沖牙機等工具輔助。  

另外，愈來愈多人接受牙齒矯正，改善齒列不整與清潔死角，劉立陽表示，這些民眾因為平時會定期回診檢查，口腔保健觀念都很充足，只要按照平時的清潔與使用習慣就好，像是傳統矯正者應少吃太硬或太黏的食物，避免金屬矯正器脫落；隱形矯正者則須在進食前拆下牙套，進食後盡速刷牙和清潔牙套後戴回，以防細菌滋生和影響矯正進度。

反倒是平時疏於照顧口腔健康的人，春節連假像是催化劑，最容易在這段期間出狀況或惡化，他們也多半是診所開工後的第一批患者，「像是本來牙齒就有裂的，就可能加劇斷裂」，劉立陽建議，民眾可善用每半年一次的健保洗牙，牙周有狀況者建議3個月回診一次。

春節 蛇年 農曆過年

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