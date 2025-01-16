周六白天回暖 吳聖宇：下一波冷氣團此時再來

天氣轉乾冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，周六白天開始溫度回升，下一波明顯降溫可能要等到下周五(24日)才會開始，有機會又是大陸冷氣團等級冷空氣，不過降溫幅度有待觀察。

吳聖宇指出，今明持續受乾冷空氣影響，西半部普遍晴到多雲。周六白天冷空氣減弱，各地多雲或晴，晚間起到周日(19日)白天有微弱鋒面掠過，周日晚間起到下周一(20日)東北季風稍增強，水氣不多，雲量增加，降雨不明顯，預估東半部及各地山區有局部小雨機會，影響有限。

吳聖宇指出，下周二到周四(21-23日)持續為東北風到偏東風環境，水氣仍少，各地大致多雲或有陽光，適合年前大掃除。再下一次明顯東北季風增強或是大陸冷氣團南下可能要等到下周五(24日)才會出現，水氣增多，一直到過年前有機會再轉為偏冷而且有下雨機會天氣型態，尤其迎風面北部、東半部降雨機會高，但整體影響有待觀察。

溫度方面，吳聖宇說，今溫度偏低，北部、東北部白天高溫只有15-16度左右，中部及花東地區白天高溫也只在17-20度，南部白天高溫21-23度。明天白天各地溫度較為回升，北部、東北部及花蓮高溫16-18度，中部及台東20-22度，南部約22-24度。

吳聖宇指出，轉為乾冷後，夜晚清晨要留意輻射冷卻低溫，預估一直到周六(18日)清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區夜晚到清晨可能有7-9度低溫發生機會，高屏、花東一帶空曠地區11-13度；市區溫度相對較高，台北市低溫預估落在12-14度，中北部、東北部市區低溫大致在11-14度之間，南部及花東市區低溫在13-15度左右。

吳聖宇說，周六白天開始溫度回升，後續因為東北季風強度有限，加上天氣較好，不少地方有陽光出現機會，各地白天高溫逐漸上升，但大環境風向大致都還是東北風或偏東風，不會一下子明顯回暖，有陽光時感覺比較溫暖，不過夜晚清晨仍要留意輻射冷卻，部分空曠地區不排除有接近10度上下低溫發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。