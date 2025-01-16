今晨7.8度轉乾冷！吳德榮：到周日夜晚清晨輻射冷卻探7度以下

冷，不到10度！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3377-2025-01-15-22-28-51）指出，今晨迎風面有較多低雲，東半部有局部少量降雨。截至6時12分本島縣市的平地最低氣溫依序為：苗栗(三灣鄉)、新北(石碇區)7.8度，桃園(楊梅區)、嘉義(義竹鄉)、台南(鹽水區)9.7度，彰化(田中鎮)9.8度；台北市(文山區)10.9度。各地區平地最低氣溫約在8至10度。

吳德榮指出，今、明兩天，受大陸冷氣團影響，今轉乾，北部雲量仍多、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫偏低。

明日各地晴時多雲，白天氣溫略升，夜間「輻射冷卻」加成，早晚氣溫仍偏低。周六(18日)、下周(19)日)各地晴時多雲，冷空氣雖略減弱，白天氣溫漸回升，夜間「強輻射冷卻」發威，早晚氣溫仍明顯偏低。

吳德榮指出，今起至下周日，部分平地最低氣溫約可降至7度以下，農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖、以保健康。台北測站不排除有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率。

今日各地區氣溫為：北部8至17度、中部10至21度、南部10至23度及東部10至21度。

吳德榮指出，最新歐洲模擬下周一(20日)至下周四(23日)適合年前大掃除，各地大都晴朗穩定，只有東半部偶有零星飄雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、清晨因「輻射冷卻」仍偏低、日夜溫差很大。