台灣東南部海域凌晨3:02發生規模4.2地震 花東有感

在荷爾蒙陽性、HER2陽性等早期乳癌用藥陸續獲得健保給付後，三陰性乳癌成為目前早期乳癌健保給付治療的最後一塊拼圖，經侯明鋒等多名乳癌權威專家請命及病友團體懇請下，健保署擬接軌國際，將給付早期三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力，也讓賴總統「二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一」健康目標，往前跨一大步。

2025-01-16 01:45