台灣東南部海域凌晨3:02發生規模4.2地震 花東有感
中央氣象署發布第114005號地震報告，今（16日）凌晨3時2分，在台東縣政府東北東方23.9公里，位於台灣東南部海域，發生規模4.2地震，地震深度26.3公里，屬於極淺層地震。各地最大震度包含台東縣3級、花蓮縣1級。
昨（15日）自晚間8時許連續3小時，每隔1小時就發生1起規模3以上地震。宜蘭蘇澳昨晚間8時50分發生規模3.9地震，地震深度18.9公里，宜蘭縣最大震度3級、花蓮線2級、桃園及新北1級。
晚間9時59分，台灣東部海域發生規模3.7地震，地震深度22.8公里，花蓮縣及宜蘭縣最大震度2級。
晚間10時50分，屏東三地門鄉發生規模3.8地震，地震深度17.1公里。各地最大震度，屏東縣3級、高雄市2級，台南市、嘉義市、雲林縣1級。
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