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早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

聯合報／ 記者李樹人／ 台北報導
健保已著手規畫給付高風險早期三陰性乳癌的術前術後完整免疫輔助治療。本報資料照片
健保已著手規畫給付高風險早期三陰性乳癌的術前術後完整免疫輔助治療。本報資料照片

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落差，預計上半年給付「高風險早期三陰性乳癌」免疫藥物，粗估最多四千名癌友受惠。

統計顯示，民國一一二年共十七萬名乳癌患者就醫，健保藥費支出九十一億元，其餘醫療費用支出約兩百億元，乳癌醫療支出位居所有癌症第二名。此外，一一三年，健保新增收載及擴增給付的乳癌藥品共有五項，額外支付五十一點七四億元藥費，可減輕近六千名癌友經濟負擔。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，三陰性乳癌容易復發，治療棘手，長久以來，抗癌藥物相對較少。依據美國國家癌症資訊網（ＮＣＣＮ）治療指引所提供臨床實證數據，高風險早期三陰性乳癌患者如接受術前免疫藥物合併化療，與術後免疫藥物的完整輔助治療，可有效降低復發風險。

為此，健保署召開專家會議，研擬給付範圍，例如淋巴轉移、腫瘤大小等，並預估用藥人數，將與藥廠協商藥價，如果順利，將提至共擬會議，預計上半年就可上路。

成功大學醫學院院長、總統府健康台灣推動委員會癌症防治委員沈延盛表示，政府每年用於乳癌醫療經費接近三百億元，但癌友存活率卻未能下降，關鍵在於健保給付三陰性乳癌用藥，未能跟上國際治療指引，不管是高風險早期癌友或是晚期病友，幾乎都未將免疫藥物納入給付。

健保已著手規畫給付高風險早期三陰性乳癌的術前術後完整免疫輔助治療，沈延盛建議，晚期三陰性乳癌也應盡快給付免疫藥物，如此才能有效降低乳癌病友死亡率。

只要健保給付肺癌、乳癌、大腸癌等三大癌症用藥，能夠跟得上國際指引，距離賴總統「二○三○年癌症標準化死亡率減少三分之一」目標，就更為接近。

乳癌 健保署 風險

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