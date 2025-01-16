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免疫輔助 翻轉早期三陰性乳癌

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
健保署擬接軌國際，將給付三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力。本報資料照片
健保署擬接軌國際，將給付三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力。本報資料照片

在荷爾蒙陽性、HER2陽性等早期乳癌用藥陸續獲得健保給付後，三陰性乳癌成為目前早期乳癌健保給付治療的最後一塊拼圖，經侯明鋒等多名乳癌權威專家請命及病友團體懇請下，健保署擬接軌國際，將給付早期三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力，也讓賴總統「二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一」健康目標，往前跨一大步。

自費數百萬 耗光積蓄

卅多歲陳小姐洗澡時，意外摸到乳房硬塊，到院檢查確診為高風險早期三陰性乳癌，得知此型別乳癌容易復發，治療相對棘手，且健保給付遲緩時，在診間放聲大哭。在醫師評估後，她盡量籌錢，自費接受免疫輔助治療，手術前後花費兩百多萬，儘管預後狀況良好，但她也幾乎耗光積蓄。

大魔王等級 容易轉移

在所有乳癌患者中，三陰性乳癌約占二成，如以年增一萬七千多名乳癌病友估算，每年約新增三千名三陰性乳癌患者，高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授侯明鋒表示，三陰性乳癌常被比喻為「大魔王」等級，易轉移、抗癌武器少、存活期較低，確實讓不少癌友難以承受，身心俱疲。在乳癌治療上，以往著重於如何延長轉移、復發患者的存活期，但成效不彰，關鍵在於缺乏一套完整的治療。

早篩輸歐美 死亡率升

臺北榮民總醫院副院長曾令民認為，近年來，早期篩檢，輔以有效治療為乳癌治療趨勢，這正是歐美乳癌死亡率得以下降四成的主因。反觀我國，早期篩檢率不如歐美，在健保給付藥物上，又跟不上治療指引，以致死亡率不降反升，每年上升百分之一至百分之二。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘表示，國際治療指引建議，早期三陰性乳癌患者腫瘤小於兩公分合併淋巴轉移，或腫瘤大於兩公分，建議優先接受術前化療併用免疫藥物輔助治療，每三周一次，滿八次後，腫瘤縮小，再以外科手術切除病灶，且接續予以完整九次的免疫藥物輔助治療。

免疫合併化療 3優點

國外大規模臨床研究證實，術前接受化療合併免疫治療，超過六成患者腫瘤明顯消失，病理完全反應，也就是乳腺和淋巴腺找不到癌細胞，術後接續完整的免疫藥物輔助治療，五年存活率達九成以上。

陳芳銘提出「手術前後完整的免疫輔助治療」有三大優點，分別為「近七成患者病理完全緩解」、「腫瘤縮小，提高乳房保留的可能性」、「癌細胞未能全數消失的三成多患者如追加半年療程，有效降低復發風險」。

正因治療成效顯著，醫師臨床觀察，一半以上的高風險早期三陰性乳癌患者選擇自費用藥，但負擔沉重，術前八次與術後九次治療費用超過百萬元，對於包括陳小姐在內的眾多病家來說，可是沉重的負擔。

跟上國際指引 納健保

「二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一」為賴清德總統健康願景之一，侯明鋒、曾令民、陳芳銘等多位乳癌權威教授多次於健保專家會議為早期三陰性乳癌病友請命，希望健保在癌症治療政策的給付方向與國際指引一致，盡速將手術前後完整的免疫輔助治療納給付，降低病家的經濟負擔。日前終獲健保署正面回應。

曾令民表示，近年來免疫藥物研發精進，如能早期篩檢確診，配合輔助性治療，即使是被認為棘手的三陰性乳癌也有治癒的可能性，但免疫輔助治療費用昂貴，確實造成眾多病友的沉重負擔，所幸該藥物已進入給付協商階段，相信不久後就能傳出佳訊。

乳癌 健保署 死亡率

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