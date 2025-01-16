健康你我他／手路菜與時尚料理 婆媳歡喜做出美味

我有三個兒女，結婚後分別居住台北、台中，平時工作忙碌，見面不容易，因此過年團聚就是家人引頸期盼的年度大事。

兒媳定居新北市，他們每年小年夜下班後開車回台中趕上子時拜天公，除夕早上則是祭拜祖先、天公，我依照過去婆婆囑咐的客家習俗，準備三牲、發糕、年糕、蘿蔔糕、糖果、水果等，祭拜前，兒媳會幫忙整理供品及祭拜後清洗碗盤，馬上變身我的好幫手。

除夕我會先做阿嬤的手路菜─爌肉、麻油雞酒及長年菜湯，其餘由兒媳接手做時尚料理─乾煎干貝、大明蝦、烏魚子、蘿蔔糕等，他們烹煮時，我則到美髮院洗頭及帶孫子逛年貨大街，避免給他們壓力，回到家就大讚好香哦，皆大歡喜。

吃完年夜飯，住附近的女兒、女婿、外孫子女會來家裡續攤，給紅包是最歡樂的重頭戲，先由阿公阿嬤給七位孫子女紅包，給紅包前每位孫子女逐一說吉祥話，年紀大的會說：新年快樂、身體健康、恭喜發財，年紀較小的甚至會說：祝阿公阿嬤百年好合、早生貴子，引得哄堂大笑。

晚輩給的紅包，我們會原封不動歸還，畢竟現在年輕人賺錢不易、負擔重，兒媳、女兒會統整紅包後幫孫子女買績優股票當教育基金，未雨綢繆，值得嘉許。