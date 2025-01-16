健口操、咽喉按摩、軟爛食材 移除鼻胃管重拾自信

衛福部統計，112年全國鼻胃管插管約21萬人，高達64%為65歲以上長者。台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲說，長者吞嚥困難主因為生理功能退化或疾病所致，如肌少症、中風等，須經長期訓練才能脫離鼻胃管，對長照等照顧機構的鼻胃管住民是一大挑戰。

「鼻胃管」是一條由鼻孔進入，經過咽喉進到胃部的透明塑膠管，一般用於吞嚥困難時，為患者提供食物、飲水或藥物，但長期放置管路，口腔、喉嚨會不舒服，口腔清潔受限，無法享受吃東西的感受，且伴隨外觀管路的不自信，胃酸也隨著管路逆流，引起食道潰瘍等。

李雅玲說，團隊訓練患者脫離鼻胃管須透過健口操、按摩，增加咀嚼肌力，並搭配患者適合入口的食材，吃飯時的擺位等，家屬及照服員須很有耐心，但照顧機構鼻胃管住民多，照服員恐無法一一餵食，而留置鼻胃管的植物人又要移除管路轉至安寧照顧等，都會是一大挑戰。

111年6月起，健保署針對留置鼻胃管3個月以上病人，醫療團隊成功移除鼻胃管，恢復經口進食，每人次獎勵3000點，每年約1.3萬名病人受惠。李雅玲說，留置鼻胃管3個月以下的病人最容易移除，一年以上就十分困難，健保給付條件較嚴苛，造成執行率偏低。

立法院社福及衛環委員會昨審查衛福部健保、長照等基金。立委劉建國說，國內護理之家、長照機構、老福機構中放置鼻胃管住民占比，僅護理之家放置鼻胃管住民占5成，老福機構則約2至3成，長照機構沒有統計。

「放置鼻胃管是重症、末期病人，最痛苦、最不願意的醫療處置。」衛福部長邱泰源說，放置鼻胃管有3大因素，一是患者口腔發炎吃不下，其次是未選擇合適食物，三是方便照顧者餵食，但如果口腔經妥善治療、選擇合適食物，搭配餵食，其實不需鼻胃管。「每位末期病人都掛著長長的鼻子，這是衛福部不能容忍的」，衛福部一定會擬定移除計畫，確保長者尊嚴。