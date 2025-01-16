80歲國寶醫師吳明和 接任高雄秀傳院長

高雄秀傳紀念醫院去年11月於北高雄路竹開始營運，是第一家設置於科學園區的醫院，近日由國寶級教授吳明和接任院長。高齡80歲的吳明和是胸腔外科專家，對於新穎的手術技術都全力學習，前年獲得達文西機器手臂輔助胸腔外科手術認證，並完成個人首例達文西肺結節切除術。

吳明和接任後，將全面推動高雄秀傳醫院第二階段發展，積極推廣達文西手術，與位於彰濱工業區的秀傳亞洲微創手術訓練中心合作，致力外科醫療人才的培育，實現秀傳醫療體系總裁黃明和「梅約精神」的願景，期待以專業、創新與溫暖的醫療服務，持續守護北高雄及鄰近地區的健康福祉。

吳明和畢業於國防醫學院，行醫逾半世紀，有「國寶醫師」美譽，曾任成功大學醫學院教授及美國胸腔學會院士。雖然已經80歲，但依然於臨床努力照顧病人並教導後輩，且積極了解醫學技術新發展，例如近年致力達文西手術。他表示，高雄秀傳的目標是成為南台灣醫療標竿，服務鄉親，更向國際展示台灣醫療的進步與價值。

原任院長趙昭欽轉任名譽院長暨腸胃科總監，他表示，高雄秀傳醫院是秀傳醫療體系第十位新成員，致力關注南台灣居民健康，全新醫院的第一台刀即為達文西手術，也希望世界看到台灣的醫療實力。高雄秀傳已穩定進行達文西手術，期許成為國內微創手術的重要據點，也透過情境式治療空間，緩解病人緊張情緒。