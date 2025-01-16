聽新聞
0:00 / 0:00

80歲國寶醫師吳明和 接任高雄秀傳院長

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
高雄秀傳院長交接典禮，總裁黃明和(第一排中)、原任院長趙昭欽(左三)、新任院長吳明和(右三)、法人董事長黃士維醫師(左一)到場觀禮。圖／高雄秀傳提供
高雄秀傳院長交接典禮，總裁黃明和(第一排中)、原任院長趙昭欽(左三)、新任院長吳明和(右三)、法人董事長黃士維醫師(左一)到場觀禮。圖／高雄秀傳提供

高雄秀傳紀念醫院去年11月於北高雄路竹開始營運，是第一家設置於科學園區的醫院，近日由國寶級教授吳明和接任院長。高齡80歲的吳明和是胸腔外科專家，對於新穎的手術技術都全力學習，前年獲得達文西機器手臂輔助胸腔外科手術認證，並完成個人首例達文西肺結節切除術。

吳明和接任後，將全面推動高雄秀傳醫院第二階段發展，積極推廣達文西手術，與位於彰濱工業區的秀傳亞洲微創手術訓練中心合作，致力外科醫療人才的培育，實現秀傳醫療體系總裁黃明和「梅約精神」的願景，期待以專業、創新與溫暖的醫療服務，持續守護北高雄及鄰近地區的健康福祉。

吳明和畢業於國防醫學院，行醫逾半世紀，有「國寶醫師」美譽，曾任成功大學醫學院教授及美國胸腔學會院士。雖然已經80歲，但依然於臨床努力照顧病人並教導後輩，且積極了解醫學技術新發展，例如近年致力達文西手術。他表示，高雄秀傳的目標是成為南台灣醫療標竿，服務鄉親，更向國際展示台灣醫療的進步與價值。

原任院長趙昭欽轉任名譽院長暨腸胃科總監，他表示，高雄秀傳醫院是秀傳醫療體系第十位新成員，致力關注南台灣居民健康，全新醫院的第一台刀即為達文西手術，也希望世界看到台灣的醫療實力。高雄秀傳已穩定進行達文西手術，期許成為國內微創手術的重要據點，也透過情境式治療空間，緩解病人緊張情緒。

國防醫學院 微創手術 達文西

延伸閱讀

高雄金融科技創新園區開幕 陳其邁：帶動新創與基石產業

高雄金融科技創新園區開幕 打造綠色金融科技生態圈

TPBL／最萌開球嘉賓！高雄熊為海神應援

影／國1路竹清晨重大車禍 高雄秀傳1氣血胸住、1人無礙

相關新聞

健康主題館／過年微整形 顧面子又開運

新的一年，許下新的願望，不少人想提升桃花、招好人緣。美仁欣醫學美容集團總院長蔡正浩表示，「修修臉」除了打理門面，也可以增...

80歲國寶醫師吳明和 接任高雄秀傳院長

高雄秀傳紀念醫院去年11月於北高雄路竹開始營運，是第一家設置於科學園區的醫院，近日由國寶級教授吳明和接任院長。高齡80歲...

健口操、咽喉按摩、軟爛食材 移除鼻胃管重拾自信

衛福部統計，112年全國鼻胃管插管約21萬人，高達64%為65歲以上長者。台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人...

健康你我他／手路菜與時尚料理 婆媳歡喜做出美味

我有三個兒女，結婚後分別居住台北、台中，平時工作忙碌，見面不容易，因此過年團聚就是家人引頸期盼的年度大事。

血友病最愛問／血友病預防性治療 可個人化管理

Q：預防性治療每周要打2-3針，有機會少挨幾針嗎？

健保署將公開新藥審查案件進度 石崇良：朝此方向執行

許多癌症患者苦苦等待新藥納入健保給付，但等待的結果常是遙遙無期，為讓民眾了解藥品審查案件進度，民眾黨立委陳昭姿呼籲，衛福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。