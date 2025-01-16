血友病最愛問／血友病預防性治療 可個人化管理

林口長庚醫院血友病中心主任張鴻。圖／林口長庚醫院提供 Q：預防性治療每周要打2-3針，有機會少挨幾針嗎？

林口長庚醫院血友病中心主任張鴻指出，可以針對病患個別需求，設計個人化管理及預防注射方案，讓病友記錄活動、出血狀況，回診時再與醫師討論調整治療方針，例如現在有長效的非凝血因子做預防性治療，病患每兩周或四周皮下注射一次，能降低孩童挨針的頻率，或因長期注射造成靜脈注射部位難找的問題，進而提高醫囑遵從性、穩定病情。

血友病是種先天性血液凝固異常的出血性疾病，依照缺乏的凝血因子種類，主要分為A、B型，嚴重程度也依體內凝血因子活性而有所不同，當活性低於正常人的1%，即為重度病患，易有無緣由的自發出血，常見發生部位為關節，反覆出血會引起關節構造發炎，活動受限，長久下來可能導致滑膜炎、關節炎、關節畸形；中度病患的凝血因子活性則為正常人的1至5%，輕度為5至30%。

目前治療以補充凝血因子為目標，傳統上病患依賴捐血者血漿及血漿製成的濃縮凝血因子注射，過去血漿製劑有感染之虞，隨著醫療科技進步，現在凝血因子多為基因重組製劑，感染機率極低。張鴻指出，製劑除了作為出血後的需求性治療外，更能用於嚴重血友病患的預防性治療，維持體內足夠的凝血因子濃度，降低自發出血的機率及嚴重程度，避免後續併發症。

張鴻表示，醫療科技日新月異，血友病的治療愈來愈多樣化，為了讓病友認識新治療科技，並且讓血友病患得到更好的治療選擇，林口長庚醫院也會定期舉辦病友會，詳解衛教資訊及最新的治療趨勢，增加病友對疾病的認識。