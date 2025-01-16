健康主題館／過年微整形 顧面子又開運

新的一年，許下新的願望，不少人想提升桃花、招好人緣。美仁欣醫學美容集團總院長蔡正浩表示，「修修臉」除了打理門面，也可以增添好運，因為面子有了，自信也跟著來，身上自帶氣場，看上去整個人容光煥發。

新春開運微整部位排名 製表／廖靜清

不動刀微整 回復好氣色

農曆春節前後，尋求微整形的民眾有明顯增加的趨勢，蔡正浩說，很多人不諱言希望能改變容顏來增強自己的運勢，為新的一年祈求好運。不動刀的微整形注射治療，包括肉毒桿菌、玻尿酸、再生針等，可改善臉部缺陷、提升臉部立體度，回復年輕好氣色。

隨著年齡、飲食、作息，步入中年後，臉上的膠原蛋白會慢慢流失，過去看起來好圓的嬰兒肥，變成一去不復返的青春。蔡正浩說，澎潤的臉頰其實是膠原蛋白和皮下脂肪豐富的表現，流失後，臉部線條就會鬆垮，甚至臉頰凹陷，感覺沒有精神或是變成苦命相，因此不少人會利用春節前後的時間來整修門面。

點痣改運勢 雷射傷害小

華人講究「面相」，蔡正浩指出，臉上各個部位都有相互對應的運勢，以痣為例，長在臉部正中央的痣比較不吉利、長在眉上則多是非。不過，也有些人屬於魅力痣，例如女藝人楊丞琳的顴骨痣、迪麗熱巴的眼下痣。提醒想要點痣的民眾，可先研究痣的位置以及面相學的意義。

除痣的方式，包括化學性燒灼的腐蝕性藥水、液態氮冷凍治療、雷射或皮秒、手術等。蔡正浩說，醫學上比較建議使用雷射或手術切除，在最小的傷害下達成最圓滿的效果，且醫師可診斷痣的深度、是否為病變徵兆。坊間夜市、菜市場、美容院大多以化學藥水點痣，若抓不準劑量，會造成皮膚凹洞、留疤。

照臉形比例 事後須防曬

蔡正浩強調，好的面相要看起來「順眼」，必須兼顧每個人的五官臉形比例，而非一味想整成哪個明星的模樣。療程之前一定要充分評估與溝通，治療之後，清潔、保濕、防曬也要落實，效果更持久。