健保署將公開新藥審查案件進度 石崇良：朝此方向執行

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
許多癌症病友苦苦等待新藥納入健保給付，為讓民眾了解藥品審查案件進度，衛福部健保署長石崇良說，將朝透明、公開審查案件審議進度方向執行。本報資料照片
許多癌症病友苦苦等待新藥納入健保給付，為讓民眾了解藥品審查案件進度，衛福部健保署長石崇良說，將朝透明、公開審查案件審議進度方向執行。本報資料照片

許多癌症患者苦苦等待新藥納入健保給付，但等待的結果常是遙遙無期，為讓民眾了解藥品審查案件進度，民眾黨立委陳昭姿呼籲，衛福部健保署應公開藥品審查案件進度。健保署長石崇良說，將先和藥商公協會開會，朝透明、公開審查案件審議進度的方向執行。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查衛福部基金預算，陳昭姿說，不少癌友苦等新藥，卻不清楚藥品審查進度，健保署應公開「藥品審查流程」，讓病友及民眾了解藥品審查進度與健保給付的時程。她說，可是健保署僅表示會邀集廠商與團體代表研議，目前相關進展尚未明確。

健保署長石崇良說，目前藥品審查只有申請的廠商可以查詢，但認同病友、民眾也能看得到，正持續朝此方向努力，目前已開過一次會，經詢問藥商公協會團體後，若沒有太大反彈意見就會公開。健保署去年新增癌藥和擴充給付達63項，為歷年最高，預算編列超過100億元。

石崇良指出，健保署將先跟藥商了解相關審查時程，未來公開內容，包括藥商什麼時候送件、健保署何時受理、何時召開專家會議、協商議價、共擬會議、公布結果等，讓民眾掌握藥品審查流程。

健保署 石崇良 衛福部

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