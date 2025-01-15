邱泰源指健保點值撥補過年前到位 醫界籲優化健保制度

健保點值偏低，醫界呼籲政府撥預算補點值，行政院長卓榮泰去年12月宣布，去年健保點值未達每點0.9元，將以公務預算撥補達0.9元，撥補前已達0.9元者，也依相同比率增加。衛福部長邱泰源今天表示，行政院昨天已核定去年健保點值補到每點0.9元，過年前，衛福部會把補到0.9元的部分補給醫療院所，希望醫療院所同仁過個好年。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會曁中華民國基層醫療協會、台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會發表聯合聲明，感謝政府春節前夕送暖，113年點值年前啟動撥補。

聲明表示，回顧民國112年，中央流行疫情指揮中心於3月公告新冠肺炎門診相關費用改由健保給付；疫情後，社區感染情況並未消失，新冠病毒等各種病毒的交叉感染仍相當嚴重，影響健保點值，尤其是台北區及北區衝擊最大；讓早已因為各項人事、藥品、醫療器材成本飛漲，苦不堪言的醫療院所和醫事人員，更是雪上加霜。

聲明指出，在政府對台灣醫界關心下，去年底正式宣布醫療單位113年健保點點值撥補方案，為優先補助疫情額費用、補足分區至每點0.9元、點值已達0.9元分區，將額外加上作為鼓勵性補助。感謝在農曆春節前進行撥補。讓台灣醫界及全體醫療從業人員，在寒冬中有一股暖流支持著大家，繼續堅守醫療防疫第一線，守護台灣人民健康。

聲明指出，點值撥補至0.9元對維持醫療院所基本營運有所助益，然而為了提升醫事人員的福利與待遇，以及改善整體醫療環境，期望政府、立法委員、社會各界能夠持續支持優化健保制度，保障民眾及醫事人員權益，提升國民健康照護品質。