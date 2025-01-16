年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

統計資料顯示，二○二一年至去年，台灣廿至卅四歲民眾麻疹發生率上升，這波麻疹群聚感染者年齡集中在廿五至四十四歲間。陳秀熙表示，新冠疫情期間，因邊境管制，麻疹病例明顯減少，但隨邊境開放，麻疹境外移入風險增加，政府應強化疫苗覆蓋率。

國民免疫力長期調查研究，台灣廿至卅四歲年輕族群雖打過疫苗，但已過了一段時間，反倒成為高風險族群。五十五歲以上民眾，雖然大部分未曾接種疫苗，但因自然感染過，抗體陽性率逾百分之九十三，抵抗力反而優於年輕族群。

陳秀熙提醒，年輕族群麻疹抗體陽性率偏低，感染風險大增，預估連續三年均將爆發麻疹感染事件，提醒衛福部疾管署應積極備戰。

疾管署發言人曾淑慧說，整體社區仍有保護力，計畫前往疫區的民眾先掛旅遊門診，經醫師評估是否自費接種疫苗。