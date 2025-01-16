聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
麻疹疫情來勢洶洶，不少民眾搶打疫苗。本報資料照片
麻疹疫情來勢洶洶，不少民眾搶打疫苗。本報資料照片

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

統計資料顯示，二○二一年至去年，台灣廿至卅四歲民眾麻疹發生率上升，這波麻疹群聚感染者年齡集中在廿五至四十四歲間。陳秀熙表示，新冠疫情期間，因邊境管制，麻疹病例明顯減少，但隨邊境開放，麻疹境外移入風險增加，政府應強化疫苗覆蓋率。

國民免疫力長期調查研究，台灣廿至卅四歲年輕族群雖打過疫苗，但已過了一段時間，反倒成為高風險族群。五十五歲以上民眾，雖然大部分未曾接種疫苗，但因自然感染過，抗體陽性率逾百分之九十三，抵抗力反而優於年輕族群。

陳秀熙提醒，年輕族群麻疹抗體陽性率偏低，感染風險大增，預估連續三年均將爆發麻疹感染事件，提醒衛福部疾管署應積極備戰。

疾管署發言人曾淑慧說，整體社區仍有保護力，計畫前往疫區的民眾先掛旅遊門診，經醫師評估是否自費接種疫苗。

疫苗 風險 麻疹

延伸閱讀

專家曝國人麻疹抗體陽性率低 疾管署：不代表沒保護力

年輕人抗體陽性率低於50% 專家預言麻疹疫情連3年發生

影／與其擔憂麻疹大流行 疾管署副署長羅一鈞：流感疫苗宜先打

群聚疫情引恐慌 一圖看懂麻疹有什麼症狀及如何預防

相關新聞

免疫輔助 翻轉早期三陰性乳癌

在荷爾蒙陽性、HER2陽性等早期乳癌用藥陸續獲得健保給付後，三陰性乳癌成為目前早期乳癌健保給付治療的最後一塊拼圖，經侯明鋒等多名乳癌權威專家請命及病友團體懇請下，健保署擬接軌國際，將給付早期三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力，也讓賴總統「二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一」健康目標，往前跨一大步。

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

健康主題館／過年微整形 顧面子又開運

新的一年，許下新的願望，不少人想提升桃花、招好人緣。美仁欣醫學美容集團總院長蔡正浩表示，「修修臉」除了打理門面，也可以增...

80歲國寶醫師吳明和 接任高雄秀傳院長

高雄秀傳紀念醫院去年11月於北高雄路竹開始營運，是第一家設置於科學園區的醫院，近日由國寶級教授吳明和接任院長。高齡80歲...

健口操、咽喉按摩、軟爛食材 移除鼻胃管重拾自信

衛福部統計，112年全國鼻胃管插管約21萬人，高達64%為65歲以上長者。台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。