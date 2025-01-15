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藥師憂輸液庫存量不足 衛福部：國產每月達200萬袋

中央社／ 台北15日電

衛福部打包票輸液可供應到農曆年後，但有藥師指部分醫院庫存量不到7天。衛福部次長林靜儀今天說，1月國產輸液可達每月200萬袋，且有21.6萬袋庫存可調節，到年後沒問題。

永豐化學工業股份有限公司為市占率最高輸液大廠，去年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部透過專案輸入，及請國內廠商增加生產，協助補上停產出現的缺口。

永豐產能已逐步恢復，因年關將近，輸液需求不會跟著放假，儘管衛福部日前掛保證，足以供應醫療院所到農曆年後。但中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今天告訴中央社記者，有些醫院庫存不到7天，隨時會短缺。

沈采穎表示，農曆春節臨近、藥廠放假，永豐市占率最高，形同「一廠獨大」，若出現問題將影響全台供應，且藥廠考量利潤，採購藥價差恐導致多數藥廠不願與醫院簽約，影響穩定供應。

對此，林靜儀在臉書（Facebook）再次說明，1月預計國產輸液產量，已與2023年4月到2024年3月的平均供應量相當。

林靜儀接受媒體電訪說明，在永豐化工停工前，整體國產輸液每月的平均供應量約200萬袋，現在國產廠均恢復生產，加上目前亦有21.6萬袋庫存可做調節，預計這些庫存加上到2月9日前的需求，足夠支應醫療院所，直到農曆年後供應無虞。

林靜儀強調，去年就已經將輸液列為必要藥品（essential drugs），對於廠商延遲出貨或其他因素等通報，衛福部都有掌握且協調庫存支援，食藥署與健保署也會比對各醫院的申報量，掌握異常需求，確保供應穩定；至於藥廠原物料供應、員工招募、及醫療機構無簽訂合約等問題，衛福部也持續協助中。

庫存 衛福部 輸液

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