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冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

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冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」年前大掃除最佳時機曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天北東天氣偏冷，西半部低溫11至13度，苗栗低溫更下探8度，但逐漸水氣減少，周六冷氣團減弱、白天溫度回升，預計過年前沒有特別強的冷空氣，下周三前適合進行年前大掃除。聯合報系資料照
明天北東天氣偏冷，西半部低溫11至13度，苗栗低溫更下探8度，但逐漸水氣減少，周六冷氣團減弱、白天溫度回升，預計過年前沒有特別強的冷空氣，下周三前適合進行年前大掃除。聯合報系資料照

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天北東天氣偏冷，西半部低溫11至13度，苗栗低溫更下探8度，但水氣減少，僅迎風面有局部短暫降雨，這波冷空氣影響到周五，周六冷氣團減弱、白天溫度回升，預計過年前沒有特別強的冷空氣，下周三前適合進行年前大掃除。

張承傳說，明（16日）持續受大陸冷氣團影響，北部、東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，明天西半部低溫11至13度，其他地區14、15度，這波冷氣團將影響到周五（17日）。明天清晨苗栗有10度以下低溫，局部地區低溫更下探8度，白天過後，新北、宜蘭、苗栗低溫可能也不到10度。

周五（17日）持續受冷氣團影響，環境轉為乾冷，清晨受輻射冷卻效應，西半部低溫11至13度，花東15、16度，白天高溫略回升，高溫可升到20至24度。

周六（18日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升較明顯，但由於乾冷環境，輻射冷卻效應仍明顯，清晨各地天氣仍偏冷，北部、東北部低溫10度，中部12度，南部14度，花東15度，白天高溫北部、東北部、花東地區21度，中部23度，南部24度。

周日至下周三（19至22日）各地早晚偏涼，環境偏乾冷，北部、東北部溫度12至22度，中部13至24度，南部15至26度，花東15至22度。

張承傳說，下周三前沒有明顯冷空氣南下，溫度不會再明顯下降，將維持周六溫度，早晚偏涼，白天舒適溫暖。

降雨部分，張承傳指出，明天水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，清晨因仍有中層水氣，西半部山區也有零星短暫雨，其他多雲到晴；周五水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部有局部雨；周日基隆北海岸、北部山區也有零星短暫雨。

下周四至下周六（23至25日）預估台灣附近為東北風環境，早晚稍涼，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

降雪部分，張承傳表示，明天清晨3500公尺以上高山還有降雪機會，白天水氣過了，後續就沒有特別強的冷空氣，降雪機會低，但仍提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

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