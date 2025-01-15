饗饗檢出仙人掌桿菌質疑採樣過程被汙染 北市衛局還原採樣狀況

饗饗微風信義店疑似食物中毒案，北市衛生局採集環境、手部檢體各4件，結果昨天出爐，衛生局今公布有1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，饗賓集團質疑採樣過程恐遭汙染。衛生局晚間回應，業者說製作過程全程戴手套，於是稽查員使用無菌採樣棒塗抹採集人員手部手套檢體。

饗賓集團今發聲明，衛生局今日公布檢驗結果，仙人掌桿菌檢驗的檢體是自人員手套所採，並非在手部，特此澄清。此檢驗結果，亦可能為採樣過程被汙染所致，此事成因尚待釐清；饗賓將持續向衛生局請示了解檢驗數值，是否在環境因素容許範圍內，以協助釐清真相。

衛生局晚間回應業者質疑採樣過程恐遭汙染，經審視當日採檢流程，現場業者說明製作過程皆全程佩戴手套，於是稽查員使用無菌採樣棒塗抹採集人員手部手套檢體及環境檢體，立即送至衛生局實驗室檢驗。運送過程全程溫度低於4度C，最終結果1件檢出仙人掌桿菌陽性，其餘未檢出，未有發現樣本汙染狀況。

衛生局表示，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播並汙染食品，業者人員雖於烹調作業前及每30分鐘清潔手部，但仍檢出仙人掌桿菌陽性，顯示環境內恐存有仙人掌桿菌汙染源的疑慮，衛生局已函請該店提出相關改善措施。

衛生局指出，饗饗微風信義店疑似食品中毒案件，仍待環境檢體、手部檢體、患者人體檢體及流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食品中毒案件，違反食安法第15條第1項第4款，可依同法第44條處6萬元至2億元以下罰鍰。