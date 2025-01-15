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程家平今屆零退休 副署長呂國臣成新任氣象署長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新任氣象署長由現任副署長呂國臣陞任。聯合報系資料照
新任氣象署長由現任副署長呂國臣陞任。聯合報系資料照

中央氣象署長程家平今年1月16日屆齡退休，今天為最後一天到職日，氣象署下午內部舉辦歡送會。至於新任氣象署人選，交通部表示，經行政院核定，新任氣象署長由現任副署長呂國臣陞任。

中央氣象署2023年9月15日改置為中央氣象署，並由程家平擔任首任氣象署署長，而程家平將於今年1月16日屆齡退休，今天是他在氣象署工作的最後一天。氣象署長今天下午2時30分內部舉辦歡送會，歡送包含程家平在內等屆齡退休同事。

針對新任署長，交通部晚間發布新聞稿表示，奉行政院核定，交通部中央氣象署署長由該署副署長呂國臣陞任。

交通部表示，為因應極端氣候，積極推動減碳及提升氣象預警效能，呂國臣對於氣象預報業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維發展氣象預報技術，提供專業及時氣象預警預判資訊。

新任中央氣象署長呂國臣，現年62歲，國立台灣大學大氣科學系博士，歷任交通部原中央氣象局氣象預報中心課長、簡任技正、副主任、主任及中央氣象署副署長等職務。

在氣象預報中心服務期間，呂國臣參與第一線災害天氣預警訊息發布，並負責氣象科研的技術創新開發；擔任副署長期間，協助推動政務，促進產官學界合作，共創國人優質氣象服務。資歷完整，學驗俱豐。

交通部 氣象署

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