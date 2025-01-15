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農曆年倒數 林靜儀：輸液逾20萬袋 「過完年都不會缺」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，一月預計國產輸液產量，已與2023年4月至2024年3月、永豐化工停工前的平均供應量相當。本報資料照片
衛福部次長林靜儀表示，一月預計國產輸液產量，已與2023年4月至2024年3月、永豐化工停工前的平均供應量相當。本報資料照片

春節將至，對於臨床所需藥物與醫材，醫療院所會增加叫貨量。日前有醫療院所反應輸液缺貨，衛福部次長林靜儀表示，今年一月國產輸液產量，預計與2023年4月至2024年3月、永豐化工停工前的平均供應量相當，目前除掌握各廠至2月底的生產進度，也確定有21.6萬袋輸液庫存可做調節，「過完年都不會缺」。  

去年五月，國內輸液大廠永豐因產線等多項缺失屢未改善，加上製造許可到期，食藥署規範缺失改善前，許可證不得展延，去年九月之後陸續准恢復供應沖洗和注射用生理食鹽水，後續逐步恢復產量，但林靜儀表示，永豐生產的產品還需要檢查，後續才會供應。

林靜儀表示，醫院每月所需輸液量固定，不會暴增。整體而言，輸液去年就已經納入必要藥品 （essential drugs），食藥署與健保署比對各醫院申報量，掌握異常需求數字，例如廠商延遲出貨或因其它因素通報的醫院用量等，並協調庫存支應， 

林靜儀強調，一月藥廠生產的輸液量，與2023年4月至2024年3月平均量一致，健保申報量也可參考，目前輸液供需穩定，部分醫院因應過年準備較多的量，主要因為貨運不便，希望多叫一點貨，這可以理解；廠商也會因應年節，處理訂單。

林靜儀表示，目前掌握各廠至2月底生產進度外，還有21.6萬袋的庫存可做調節。到過完年都不會缺。但年後的確面臨藥廠員工離職，可能影響供貨，需要及早因應準備。衛福部力求供需平衡，無法藥廠原物料供應、員工招募、醫療機構簽訂合約等因素影響輸液，都會持續提供協助。

林靜儀 永豐 輸液

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