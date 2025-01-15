吹風機、暖暖包成冷天凶器 男下體不慎遭烙「王字形」

溫差變化大，也需留意保暖方式。一名35歲男子，洗完澡後用吹風機吹乾下體時，因為分心滑手機，沒注意到吹風機的出口網緊貼在包皮上，導致包皮燙傷起水泡，還烙出一個「王字形」痕跡，所幸就醫後經藥膏塗抹與冰敷治療，傷口逐漸癒合。

開業泌尿科醫師顧芳瑜說，天氣寒冷時，讓人更依賴吹風機和暖暖包維持乾燥或保暖，但若用在下半身就要小心。他曾遇過有人貪圖方便，使用暖暖包熱敷，甚至將暖暖包放在下體睡覺，結果暖暖包持續加熱而導致嚴重燙傷，不得不盡快就醫。還有患者將吹風機緊貼包皮，導致下體燙傷，烙出一個「王字形」痕跡，經治療後康復。

顧芳瑜提到，民眾若用吹風機吹乾私密處，應使用冷風，並避免將吹風機長時間停留在同一位置，使用暖暖包也一樣，不要放在同一部位太久。

過熱容易受傷，合適的溫度有助於傷口復原 ，不少男性割包皮後，為了加速癒合傷口，進行冰敷與熱敷，顧芳瑜建議，術後第一周冰敷，第二周起熱敷，並使用熱毛巾或冷熱敷墊，而非使用暖暖包。

顧芳瑜提醒，若不慎造成私密處燙傷，一樣可依燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」5步驟處理後再就醫。