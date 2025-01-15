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尾牙聚餐吃不停 反覆腹痛當心憩室發炎惹禍

中央社／ 台北15日電

年關將近，尾牙聚餐吃不停，醫師提醒，這段期間飲食容易放縱，不少人偏重大魚大肉，當纖維食物攝取變少，再加上缺乏運動，都會增加大腸憩室炎風險，小心腹痛纏身，連假泡湯。

60多歲劉先生平時蔬果吃得少，常常便祕，過去大腸鏡檢查發現數個大腸憩室，沒有瘜肉或腫瘤。最近突然反覆腹痛、腹脹，就醫檢查才知是憩室發炎，經醫師詳細詢問得知，憩室發炎可能與過年前聚餐飲食變油膩，便祕更加嚴重有關，幸好在藥物治療，調整飲食後改善。

劉先生的過年前頻繁「跑攤」慘痛經驗並非少數，書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初今天透過新聞稿提醒，農曆年前，尾牙聚餐活動多，已知有大腸憩室的民眾應更當留意飲食，一旦發生大腸憩室炎，農曆新年假期恐怕泡湯，甚至還有危及生命可能性，千萬不可輕忽。

「大腸憩室」是腸道中壓力過大，大腸腸壁向外膨出形成囊狀突起物，康本初說，經常便祕、腸道蠕動異常、纖維攝取量少、久坐族、身體質量指數（BMI）過高、有吸菸習慣等，都是憩室的好發族群，推估約半數60歲以上民眾可能都有大腸憩室。

有大腸憩室不一定會有明顯症狀，平時應避免便祕、油膩飲食，康本初表示，當腸道壓力增加，憩室卡有糞便，或飲食習慣短時間大幅改變，就可能引起大腸憩室炎，引起腹痛、壓痛、便祕、腹瀉、腹脹、發燒、發冷、噁心、嘔吐等症狀，其中以腹痛為最常見。

康本初說，千萬不要小看大腸憩室發炎，未及早治療可能會引發腸道出血、潰瘍、穿孔、腹膜炎等併發症，不可不慎。一旦發炎，症狀較輕者，通常以抗生素治療，並配合清淡飲食數日；但症狀嚴重、憩室反覆發炎或是已有併發症者，就可能需要住院甚至手術。

腹痛 醫師

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