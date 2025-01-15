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翻開茶金歲月前傳 「生徒年代」見廖運潘奮鬥故事

中央社／ 台北15日電

台劇「茶金」讓民眾了解台灣茶業的興衰史，以及故事原型人物、一代茶人姜阿新的傳奇；不過姜阿新的女婿廖運潘同樣投入製茶事業，見證台灣「茶金歲月」風華，新書「生徒年代」記錄廖運潘的奮鬥故事。

根據聯經出版社發布新書資訊，如果姜阿新是一代「茶虎」，他的女婿廖運潘更是土生土長、台灣戰後一代的商業人才，身為客家刻苦子弟，他投入岳父事業，戮力運籌，撐起茶金歲月的榮衰，他身上銘刻著台灣近1世紀的發展痕跡。

新書資訊指出，1995年，廖運潘接受作家徐仁修建議，開始書寫畢生所見所聞，耗費20年時間書寫，終於在2017年、高齡89歲之際，完成全9冊、近130萬字「想到什麼就寫什麼」，2021年濃縮版「茶金歲月」出版，描述廖運潘協助岳父製茶事業的奮鬥過程，本作亦是台劇「茶金」的靈感原型。

「生徒年代」則回溯「茶金歲月」前的人生故事，從廖運潘幼時、求學時期到二戰結束碰上戰後島內動盪，作者回到自己人生的原點，用簡單樸實的筆觸，回顧前半生的點點滴滴。

在日治時期就讀商科的廖運潘，戰後於國民政府的台灣銀行任職，之後又返鄉接掌家族傳統事業；廖運潘在家用客語，求學受日語教育，畢業後碰上政權更迭，又要改用華語；書中也刻畫富家女與窮學生跨越階級的自由戀愛，最後以入贅的傳統婚姻形式結合。廖運潘的人生上半場，同時也見證台灣近代社會的發展軌跡。

人生 婚姻

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