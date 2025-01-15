42歲男罹患賈伯斯病「這療法」精準殺敵 胰肝雙癌縮小

一名42歲男子即使正常飲食也常感飢餓，某次暈倒送醫，被檢出罹患與蘋果創辦人賈伯斯相同的疾病，即「胰臟神經內分泌腫瘤」，且癌細胞已轉移至肝臟。患者一開始採取標靶藥物治療，狀況未好轉，在三總接受「肽受體放射性核種治療」，七周後血糖數值穩定，腫瘤變小，目前病情妥善控制。

三軍總醫院核子醫學部主治醫師李岳表示，賈伯斯因胰臟出現神經內分泌腫瘤病逝，後續只要是神經內分泌腫瘤，都被稱為「賈伯斯病」，神經內分泌腫瘤大多屬於惡性腫瘤，約占所有癌症3％到5％，每年約有2000人確診。

李岳表示，神經內分泌腫瘤與其他癌症相較，比較難察覺，患者會出現皮膚潮紅、腹瀉、低血糖、血壓異常或心悸等症狀，許多人一開始被誤認為「腸胃炎」或「心血管疾病」。臨床觀察，神經內分泌腫瘤患者從出現症狀到被實際確診，平均約花費五年，半數以上患者發現時，不僅腫瘤變大且癌細胞已轉移。

腫瘤變大且轉移，導致多數神經內分泌腫瘤的患者不適合採取手術或化療，僅能先投以標靶藥物或注射生長素抑制激素，當標靶藥物效果不如預期時，幾乎就難以控制病情的發展。

李岳說，肽受體放射性核種治療（PRRT）適用神經內分泌腫瘤多處轉移，神經內分泌腫瘤的表面細胞，會有「生長抑素受體」，該治療投以具鎵-68與鎦-177的微量放射性元素的藥物，讓放射線物質與生長抑素受體結合，當生長抑素受體接觸放射物質時，就會釋放高能量β射線，精準消除癌細胞。