快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

42歲男罹患賈伯斯病「這療法」精準殺敵 胰肝雙癌縮小

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
三軍總醫院核子醫學部醫師李岳說，PRRT治療可幫助神經內分泌腫瘤患者縮小腫瘤、控制病情。記者林則澄／攝影
三軍總醫院核子醫學部醫師李岳說，PRRT治療可幫助神經內分泌腫瘤患者縮小腫瘤、控制病情。記者林則澄／攝影

一名42歲男子即使正常飲食也常感飢餓，某次暈倒送醫，被檢出罹患與蘋果創辦人賈伯斯相同的疾病，即「胰臟神經內分泌腫瘤」，且癌細胞已轉移至肝臟。患者一開始採取標靶藥物治療，狀況未好轉，在三總接受「肽受體放射性核種治療」，七周後血糖數值穩定，腫瘤變小，目前病情妥善控制。

三軍總醫院核子醫學部主治醫師李岳表示，賈伯斯因胰臟出現神經內分泌腫瘤病逝，後續只要是神經內分泌腫瘤，都被稱為「賈伯斯病」，神經內分泌腫瘤大多屬於惡性腫瘤，約占所有癌症3％到5％，每年約有2000人確診。

李岳表示，神經內分泌腫瘤與其他癌症相較，比較難察覺，患者會出現皮膚潮紅、腹瀉、低血糖、血壓異常或心悸等症狀，許多人一開始被誤認為「腸胃炎」或「心血管疾病」。臨床觀察，神經內分泌腫瘤患者從出現症狀到被實際確診，平均約花費五年，半數以上患者發現時，不僅腫瘤變大且癌細胞已轉移。

腫瘤變大且轉移，導致多數神經內分泌腫瘤的患者不適合採取手術或化療，僅能先投以標靶藥物或注射生長素抑制激素，當標靶藥物效果不如預期時，幾乎就難以控制病情的發展。

李岳說，肽受體放射性核種治療（PRRT）適用神經內分泌腫瘤多處轉移，神經內分泌腫瘤的表面細胞，會有「生長抑素受體」，該治療投以具鎵-68與鎦-177的微量放射性元素的藥物，讓放射線物質與生長抑素受體結合，當生長抑素受體接觸放射物質時，就會釋放高能量β射線，精準消除癌細胞。

李岳說，PRRT僅適用癌細胞轉移的患者，該療程總計4次，每次間隔約8周，根據「新英格蘭醫學雜誌」報告顯示，以20個月疾病無惡化存活期（Progression-free Survival）比較，PRRT治療組可達65.2%，對照組僅10.8%；以整體存活期（Overall Survival）比較，PRRT治療組3年存活率約80%，對照組未滿50%。PRRT具治療效果，且副作用大多輕微，與對照組相比無顯著差異性，耐受性佳。

三軍總醫院核子醫學部醫師李岳指出，蘋果電腦創辦人史蒂夫賈伯斯、英國女星奧黛麗赫本、印度男星伊凡卡漢都罹患神經內分泌腫瘤。記者林則澄／攝影
三軍總醫院核子醫學部醫師李岳指出，蘋果電腦創辦人史蒂夫賈伯斯、英國女星奧黛麗赫本、印度男星伊凡卡漢都罹患神經內分泌腫瘤。記者林則澄／攝影

患者 癌細胞 腫瘤

延伸閱讀

神經內分泌瘤致男易低血糖 三總新療法助擺脫點滴

彰化胃腸科名醫鄭光人罹膀胱癌 彰基這療法讓腫瘤消失

祖克柏嘲諷蘋果靠賈伯斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

癌細胞喜歡吃糖？醫破解斷章取義說法！糖的確實危害是這些

相關新聞

饗饗檢出仙人掌桿菌質疑採樣過程被汙染 北市衛局還原採樣狀況

饗饗微風信義店疑似食物中毒案，北市衛生局採集環境、手部檢體各4件，結果昨天出爐，衛生局今公布有1件手部檢體檢出仙人掌桿菌...

程家平今屆零退休 副署長呂國臣成新任氣象署長

中央氣象署長程家平今年1月16日屆齡退休，今天為最後一天到職日，氣象署下午內部舉辦歡送會。至於新任氣象署人選，交通部表示...

吹風機、暖暖包成冷天凶器 男下體不慎遭烙「王字形」

溫差變化大，也需留意保暖方式。一名35歲男子，洗完澡後用吹風機吹乾下體時，因為分心滑手機，沒注意到吹風機的出口網緊貼在包...

好美！玉山降雪「達2小時」雪深達1公分 銀白仙境曝光

受到大陸冷氣團，配合水氣條件充足的條件，玉山今下午3時50分開始降雪，且持續中。溫度目前為零下2度，無風。

流感疫苗打氣夯「較同期大增4.8倍」 新北開2社區接種站

公費流感疫苗今年元旦起開放全民接種，截至1月14日，新北已接種5.6萬人，施打率較去年同期提高4.8倍。新北衛生局說，現...

台灣每年墮胎數愈30萬 比13萬新生兒數高出2倍之多

2024年龍年人口統計資料出爐，僅達13.4萬人，台灣兒童心臟學之父呂鴻基表示，我國少子化日益嚴重，已經成了國安問題。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。