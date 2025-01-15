「關渡學」向熊本推進 陳亮恭：台日攜手共同健康長壽

打造關渡為健康長壽宜居社區的 「關渡學」，即將於日本 在熊本落地。台積電慈善基金會董事長張淑芬去年七月造訪台積電熊本廠所在的菊陽町，確立企業、學研單位與社區三角合作模式，台日雙方團隊定期協商，在兩國不同的文化與作業方式的整合中，已經確立落地內容、地點與時程。

在張淑芬支持下，台積電慈善基金會執行長彭冠宇今天與北市立關渡醫院（北榮經營）院長陳亮恭、北榮高齡醫學中心、高榮高齡醫學中心團隊，再次造訪熊本，與熊本大學、台積電熊本廠代表、菊陽町公所代表、日本國立長壽醫療中心荒井秀典理事長約廿位專家，針對「關渡學」於熊本執行的細節進行討論。

陳亮恭為此已第三度造訪熊本，他表示，理念上的合作轉換為真實行動，需要多方協調，本次會議成功確認「關渡學」在熊本的落地內容與期程和目標。熊本大學在副校長富澤一仁領導下，由山形教授主持的老化研究中心負責執行。

針對台積電熊本廠員工的就醫需求，富澤建立醫療合作委員會，由熊本大學、菊陽町所在醫師公會、台積電熊本廠、緊急救援系統,，和熊本獻政府衛生行政單位共同組成，以台積電員工眷屬為主體，定期安排討論會，並由台積電熊本廠的駐廠醫師為主，進行員工健康管理的雙向合作，並設立中英文平台的諮詢服務，無縫銜接員工與眷屬的健康照護。

陳亮恭表示，日本分級醫療制度的落實嚴格，除了急重症，都要仰賴基層診所，這次能夠由熊本大學出面建立機制，在日本實屬少見，也預期能明確改善台積電員工與家屬就醫的品質。

另外，社區長者服務也已規畫完成，預計自現在起將在熊本邀請個案，導入失能、 失智預防的 TIGER 模式，期望降低熊本的失能率與失智症的發生。

陳亮恭指出，無論推動何種模式，重視臨床實證，最重要的是以壓縮不健康餘命為目標，台日兩國在這部分交流十分密切，也能一起比較成果。

熊本大學副校長富澤再三重申對台積電慈善基金會的感謝，針對熊本民眾的需求，定義出痛點，並且帶來資源與國際等級的研究團隊，讚許台積電是能深入問題、形成共識、精準投入、確實執行的團隊，確實展現全球頂尖企業的行事風範與優質企業文化。

陳亮恭與台積電慈善基金會的合作已有十年的經驗，他與熊本大學團隊分享，台積電的企業文化，在彼此認同的議題，確認值得投入的領域之後，就絕對不會退縮，可確保合作成效可長可久。在溝通過程中，也敲定各項工作的進程以及成效評估，建立有效基準，讓兩國民眾在社區都能享有健康長壽的未來。

●「關渡學（Gandaulogy）」，是將北市立關渡醫院院長陳亮恭帶領台北榮總與陽明交通大學團隊，在全球頂尖的醫學期刊「Lancet Healthy Longevity」發表TIGER研究的成果，在關渡社區落地，以深厚科學基礎結合歷史ヽ人文與地理環境，開創關渡成為健康長壽的宜居代名詞。