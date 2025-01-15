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「人間條件四」塵封16年 黃韻玲林美秀回歸才加演

中央社／ 台北15日電

塵封16年的綠光劇團經典作「人間條件四」，導演吳念真今天宣布齊聚原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖回歸；吳念真更感性喊話，主角不是她們就不想再重演。

「人間條件四」是吳念真自認寫過最殘忍的一齣戲，描述學歷職業高低不同的一對姊妹，各自有不同的責任與期望，但當姊姊的幸福看似降臨時，兩人關係急速扭曲變形，燃起的嫉妒，一步步引爆。

吳念真今天在記者會回顧創作理念，「知識是用來奉獻還是掠奪？」是這部戲的核心提問，過去台灣家庭很常為成就會唸書的孩子、犧牲其他手足，「但得到家裡最大資源者，不一定提供最大貢獻；同樣得到社會資源最多的人，也不一定最造福社會」，原生家庭與社會生存的殘酷拉扯戰，16年後依舊沒變。

吳念真更強調，最初寫劇本時就是浮現黃韻玲和林美秀的臉，想不出除了她們兩人還有誰能勝任角色，中間才沒有再重演，「有時候滿殘酷的，如果新來的演員達不到過去標準，我就會很懊惱，當初她們演得已經超乎我心裡想像，因此不是這兩人、乾脆不演這齣。」

林美秀接到邀約時原本有些猶豫，因為綠光劇團夥伴都像家人，也喜歡吳念真看大家演戲時享受表情，「要演給他看、讓他安心放心」，更補充，當年沒加演太可惜，尤其聽到「人間條件四」成為觀眾票選最想看的戲之一後，很希望藉作品和觀眾分享如何解決這樣的家庭難題。

目前擔任台北流行音樂中心董事長的黃韻玲坦言，要兼顧上班和劇團演出確實會比較忙碌，偶爾也得請假，但「人間條件」系列製作20年多來，對她來說很重要的成長過程且原班人馬都願意回歸，「不可能的都化為可能，我當然盡力來做。」

不過16年過去體力確實有變弱些，林美秀和黃韻玲也開玩笑喊話：「衣服不要換太多套」、「換景會慢一點請原諒」。全劇4月起將於台北、高雄、台中、台南巡迴演出。

人間條件 吳念真

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