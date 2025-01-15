10縣市低溫 16日白天新北宜苗冷颼颼探10度以下

氣象署今天表示，明天竹苗以北仍要留意局部攝氏10度低溫，其中苗栗、新北及宜蘭白天高溫可能持續10度或以下、整天偏冷；預計18日起冷氣團減弱，各地白天高溫都可達20度以上。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，今天至17日大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今天下午至明晚苗栗縣、新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，這波大陸冷氣團影響至18日清晨，明天北部、東北部平地低溫約11至13度，其他地區14、15度，局部仍要留意10度以下低溫；白天高溫北部約15、16度，但新北、宜蘭、苗栗局部地區白天仍只有10度左右，中南部高溫約17至22度。

張承傳指出，18日白天大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，西半部約低溫約11至14度，花東約15度；白天高溫北部、東北部約20度，中南部23、24度；預估22日之前氣溫變化變化不大。

降雨方面，張承傳說，明天水氣減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，清晨西半部山區有零星短暫雨；19日基隆北海岸及北部山區有零星短暫雨；20日至22日各地大多為多雲到晴。

張承傳補充，目前資料顯示，下週起至農曆年前沒有明顯的北方系統影響，各地天氣相對穩定，然而後期預測仍有不確定性，需要持續觀察。

張承傳提醒，明天基隆北海岸、東半部沿海地區及馬祖易有長浪發生；18日晚至19日清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

張承傳提到，今晚水氣已逐漸減少，若在明天清晨前溫度、水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山仍有機會降雪。