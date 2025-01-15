快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

打開家門讓愛住進來！家扶號召700戶寄養家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會歡迎年滿25歲以上、具義務教育、穩定收入、家有足夠安全空間的家庭加入寄養行列。圖/家扶基金會提供
家扶基金會歡迎年滿25歲以上、具義務教育、穩定收入、家有足夠安全空間的家庭加入寄養行列。圖/家扶基金會提供

據衛福部統計，新增寄養兒少安置原因，遭受虐待、疏忽超過7成為最多數，其次為家庭經濟困難、無力撫養約2成5。寄養家庭投入服務動機則大多是回饋社會、關懷兒童，也有近3成為作伴、增加家庭氛圍。家扶基金會近5年每年平均新增安置超過450名寄養兒少、約80戶寄養家庭會結束服務，為適配安置與照顧，今年期待700戶家庭加入寄養家庭行列。

依統計，2023年度結束寄養安置兒童少年的安置期間，以1年至未滿2年為最多，且安置期間在3年以內的總數超過6成5。家扶基金會說，寄養家庭短暫照顧與陪伴，是成就寄養兒少能穩步邁向未來的重要力量。自立青年阿順，在寄養家庭即使已是20多年前的往事，至今仍記得當時那段被好好照顧、無條件被愛的幸福感。

阿順回憶小一被安置時，原本以惶恐地心態面對要在寄養家庭的生活，但過程中寄養爸媽用愛心融化，也教會他許多事，即使後來分離了但愛至今都在，他想跟寄養爸媽說「謝謝你們在我成長的道路上陪伴一段，給了我足夠的運氣和資源。我現在是助人工作者，會繼續協助社會上有需要的人！」！

服務9年的陳居讚與黃水鈴寄養家庭，樂道話題常是一家人與寄養童的美好出遊回憶。正照顧寄養童小雯，在一歲半來時又瘦又小、全身長滿疹子像「釋迦」般，一張開眼就哭泣的樣子讓人心疼，在悉心呵護下，孩子終於建立安全依附感，寄養爸媽分享小雯採水果的畫作，談起被親暱叫著阿公阿嬤，都是讓人心融化的幸福。另位已出養國外的寄養童小偉，去年回台相見，還記得和寄養家庭搭阿里山小火車、遊金門往事，這次離開時還與寄養媽媽相約「請照顧好兔子玩偶，四年後要回來看他們」。

鄭明士與劉慧雯寄養家庭正照顧寄養童小琪，談到孩子從不識ㄅㄆㄇ、遭同儕嘲笑「空瓶子」，到現在書寫俱佳的過程，驕傲地秀著小琪的作品，分享被繪入的感動及「家」有暖度的筆觸。慧雯媽媽說，每位寄養童都會問「我可以當你們家的小孩嗎？」她都回答「到我家，我們就是一家人！」

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務的社福組織，44年來累計4878戶寄養家庭、照顧近6萬3200人次兒少，目前服務量更占全台超過7成5，在全台建構有系統的訓練與服務支持機制，亦有助於學習提升、心理健康、醫療等兒少需求的照顧資源，更自許要成為寄養家庭有力的服務後盾，歡迎家庭一起「寄住幸福」，用愛寫下美好的記憶。只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，可洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站

家扶基金會 寄養家庭 阿里山小火車

延伸閱讀

7成需安置兒少曾遭虐 家扶招募700戶寄養家庭

填補認養缺口家扶湧電話 板橋牙醫認養160兒童「每年要增10人」

將別人家的無常變為自家的「日常」 苗栗寄養家庭授證

受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

相關新聞

饗饗檢出仙人掌桿菌質疑採樣過程被汙染 北市衛局還原採樣狀況

饗饗微風信義店疑似食物中毒案，北市衛生局採集環境、手部檢體各4件，結果昨天出爐，衛生局今公布有1件手部檢體檢出仙人掌桿菌...

程家平今屆零退休 副署長呂國臣成新任氣象署長

中央氣象署長程家平今年1月16日屆齡退休，今天為最後一天到職日，氣象署下午內部舉辦歡送會。至於新任氣象署人選，交通部表示...

吹風機、暖暖包成冷天凶器 男下體不慎遭烙「王字形」

溫差變化大，也需留意保暖方式。一名35歲男子，洗完澡後用吹風機吹乾下體時，因為分心滑手機，沒注意到吹風機的出口網緊貼在包...

好美！玉山降雪「達2小時」雪深達1公分 銀白仙境曝光

受到大陸冷氣團，配合水氣條件充足的條件，玉山今下午3時50分開始降雪，且持續中。溫度目前為零下2度，無風。

流感疫苗打氣夯「較同期大增4.8倍」 新北開2社區接種站

公費流感疫苗今年元旦起開放全民接種，截至1月14日，新北已接種5.6萬人，施打率較去年同期提高4.8倍。新北衛生局說，現...

台灣每年墮胎數愈30萬 比13萬新生兒數高出2倍之多

2024年龍年人口統計資料出爐，僅達13.4萬人，台灣兒童心臟學之父呂鴻基表示，我國少子化日益嚴重，已經成了國安問題。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。