打開家門讓愛住進來！家扶號召700戶寄養家庭

據衛福部統計，新增寄養兒少安置原因，遭受虐待、疏忽超過7成為最多數，其次為家庭經濟困難、無力撫養約2成5。寄養家庭投入服務動機則大多是回饋社會、關懷兒童，也有近3成為作伴、增加家庭氛圍。家扶基金會近5年每年平均新增安置超過450名寄養兒少、約80戶寄養家庭會結束服務，為適配安置與照顧，今年期待700戶家庭加入寄養家庭行列。

依統計，2023年度結束寄養安置兒童少年的安置期間，以1年至未滿2年為最多，且安置期間在3年以內的總數超過6成5。家扶基金會說，寄養家庭短暫照顧與陪伴，是成就寄養兒少能穩步邁向未來的重要力量。自立青年阿順，在寄養家庭即使已是20多年前的往事，至今仍記得當時那段被好好照顧、無條件被愛的幸福感。

阿順回憶小一被安置時，原本以惶恐地心態面對要在寄養家庭的生活，但過程中寄養爸媽用愛心融化，也教會他許多事，即使後來分離了但愛至今都在，他想跟寄養爸媽說「謝謝你們在我成長的道路上陪伴一段，給了我足夠的運氣和資源。我現在是助人工作者，會繼續協助社會上有需要的人！」！

服務9年的陳居讚與黃水鈴寄養家庭，樂道話題常是一家人與寄養童的美好出遊回憶。正照顧寄養童小雯，在一歲半來時又瘦又小、全身長滿疹子像「釋迦」般，一張開眼就哭泣的樣子讓人心疼，在悉心呵護下，孩子終於建立安全依附感，寄養爸媽分享小雯採水果的畫作，談起被親暱叫著阿公阿嬤，都是讓人心融化的幸福。另位已出養國外的寄養童小偉，去年回台相見，還記得和寄養家庭搭阿里山小火車、遊金門往事，這次離開時還與寄養媽媽相約「請照顧好兔子玩偶，四年後要回來看他們」。

鄭明士與劉慧雯寄養家庭正照顧寄養童小琪，談到孩子從不識ㄅㄆㄇ、遭同儕嘲笑「空瓶子」，到現在書寫俱佳的過程，驕傲地秀著小琪的作品，分享被繪入的感動及「家」有暖度的筆觸。慧雯媽媽說，每位寄養童都會問「我可以當你們家的小孩嗎？」她都回答「到我家，我們就是一家人！」

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務的社福組織，44年來累計4878戶寄養家庭、照顧近6萬3200人次兒少，目前服務量更占全台超過7成5，在全台建構有系統的訓練與服務支持機制，亦有助於學習提升、心理健康、醫療等兒少需求的照顧資源，更自許要成為寄養家庭有力的服務後盾，歡迎家庭一起「寄住幸福」，用愛寫下美好的記憶。只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，可洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站。