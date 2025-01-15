台灣兒童近視率居高不下 醫曝與「這習慣」有關

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聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
若長時間近距離用眼，且缺乏適當休息，將增加近視的風險。本報資料照片
若長時間近距離用眼，且缺乏適當休息，將增加近視的風險。本報資料照片

國內近視問題日益嚴重，兒童的占比也逐年攀升，國泰醫院眼科主治醫師黃楚軒表示，國人近視盛行率居高不下，跟「長時間、近距離用眼」習慣有關，孩童放學後還有安親班課程，一整天緊盯課本，有較高比例會近視；若愈早近視，將來就愈容易變成高度近視。

黃楚軒說，剛出生的嬰幼兒，眼球較小、眼軸較短，大部分都有生理性遠視，大約6至12歲，遠視會慢慢消失。不過，近年因3C盛行，加上升學主義導致學生課業壓力繁重，連學齡前幼兒、中低齡學童也有用眼過度情況，5、6歲就失去遠視，演變成不可逆的近視。

黃楚軒指出，除了掌握「用眼30分鐘、休息10分鐘」的護眼原則之外，定期視力檢查也不可少。需要由眼科醫師使用散瞳劑點眼，檢測出真正的度數，因為孩童的睫狀肌調節力很強，使用散瞳劑可以清楚掌握「遠視儲備量」，同時排除假性近視，若有視力問題才能及時預防或治療。

國健署署長吳昭軍提醒，家長應利用農曆春節假期多帶孩子參與戶外活動，減少近距離用眼，有助預防及延緩近視發生。國健署分享護眼3招，保護孩子遠離近視：

第1招：定期散瞳驗光檢查

每個年齡層都有不同的遠視儲備量，未滿7歲兒童應有100度至200度的遠視儲備量，7至12歲兒童應有50度至100度的遠視儲備量。家長務必每年定期帶孩子至眼科做散瞳驗光檢查，清楚掌握孩子的遠視儲備量。

第2招：多看遠預防近視發生

建議家長把握寒假或過年期間帶孩子外出踏青，自然光線會增加視網膜多巴胺分泌的量，抑制眼軸伸長，透過戶外遠距離的視野，促進眼球肌肉放鬆和眼睛屈光度的調整，有助於預防及延緩近視的發生。

第3招：減少長時間近距離用眼

近視原因是長時間且近距離的使用眼睛，如果用眼連續超過2小時，近視的風險就會增加30%，像是長時間畫畫、玩積木或長時間閱讀和寫作業，沒有足夠的休息及戶外活動時間，都可能會近視。

視力 近視 醫師

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