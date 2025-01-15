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航空城安置街廓今點交土地 民航局祭蓋房、搬遷雙獎勵

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園航空城安置住宅由民航局委託桃園市政府興建，預計今年4月開始交屋程序。圖為安置住宅工地。本報資料照
桃園航空城安置住宅由民航局委託桃園市政府興建，預計今年4月開始交屋程序。圖為安置住宅工地。本報資料照

桃園航空城計畫徵收面積達1413公頃，交通部民用航空局今天開始點交安置街廓土地，且祭出蓋屋、搬遷2種獎勵措施，選配街廓民眾明年2月前完成二樓板勘驗，可申領重建協助金，明年6月前完成搬遷，還可領取獎勵金。

行政院桃園航空城啟動計畫至今已超過12年，為順利取得計畫中最重要的桃園國際機場第三跑道用地，民航局對徵收範圍內需搬遷的4千戶建物，採「先建後遷」原則妥善安置，民眾可選擇由政府興建安置住宅，或選擇安置街廓自建住宅。

民航局指出，安置住宅由民航局委託桃園市政府興建，安置街廓也委託桃園市府代辦區段徵收工程。安置住宅預計今年4月開始交屋程序；佔地29.33公頃、包含56個街廓的安置街廓，也已完成整地及五大管線和聯外道路工程，今天開始點交土地。

民航局表示，配合工程進度，桃園市府已分批發函通知2276位選配安置街廓的土地所有權人，今天起開始辦理總計27.63公頃的安置土地點交作業，預計2月底完成點交。

民航局表示，為了鼓勵民眾儘速闢建住宅並完成搬遷，中央將有2項獎勵措施，民眾若能在明年2月前完成自建住宅的二樓板勘驗，可申領每建坪3萬元的安置街廓重建協助金，為有利於民眾重建住宅，已協調桃園市府提供加速發照等便民措施。

至於選配安置街廓的民眾，民航局表示，若能在明年6月前完成搬遷，還可以再申領建物拆遷補償費（或救濟金）15%的配合加速開發獎勵金。

民航局表示，相關便民措施以及補助獎勵已經彙整印製「安置街廓土地點交暨興建房屋手冊」，將於土地點交現場逐一發放給每位安置戶，希望積極協助安置戶重建，及早達成先建後遷目標，方便後續第三跑道工程開展。

桃園 民航局 航空城

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