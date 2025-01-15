細數日本人的台灣美味 木下諄一最難忘懷人情味

美食的記憶令人回味，最後記住的卻往往不是食物的味道，而是人情味，與台灣結緣逾40年的作家木下諄一，近期出版「日本人的台灣美味」，細數台灣美味與人情味。

木下諄一曾任職於日本商社、出版社，現從事寫作及翻譯，在台灣曾以中文小說「蒲公英之絮」獲得台北文學獎，為首名榮獲此獎的外籍作家，近年則經營美食相關YouTube頻道，四處尋訪台灣美味。

木下諄一在書序中表示，他從眾所周知的名店，到傳說中的隱藏版小攤，愈來愈能分辨料理的好與壞。不過有些觀眾稱他是美食家，木下諄一卻不這麼認為，覺得自己「對食物並不熱衷，缺少激烈的愛和熱情火花」。

木下諄一說，這本書取名為「日本人的台灣美味」，是基於在台灣的生活中，與食物之間有著難以割捨的連結，歷經數年甚至是數十年也忘不了，在某個時刻忽然被勾起，也總是歷歷在目，「食物的味道已全然遺忘，然而難以磨滅、永存於心的，只有那一幕，時不時在眼前重播。」

木下諄一舉書中「牛肉餡餅」一文為例，描述他與教他中文的老師一同吃牛肉餡餅的故事，但文章中沒有出現的是那天回程和老師坐計程車的場景，木下諄一猶記那天走出店外攔計程車，行動不便的老師步履蹣跚走至車旁，他打開車門請老師上車，「老師並沒有看我，只是輕輕地將手舉起便進入車中。這畫面不知為何，持續40年的印象總是清晰；相反地，那餡餅的滋味卻一點也想不起來。」

「辦桌」一文談到他在某大學語言中心教日語期間，為了參加學生的婚禮，搭火車再轉公車，一路跋涉來到竹南的偏遠山區，在漫長的搭車時間裡，一直在意是否來得及趕上婚禮，導致全身肌肉緊繃。在公車終點站下了車，接著步行走上山路，整個人才慢慢地放鬆下來。

木下諄一說，相信這類的經歷，「你我都曾有過，若各位以這樣的心情閱讀此書，必能與我產生共鳴。」