台鐵與觀光署合推微笑冠軍號列車 融入棒球元素

台鐵Team Taiwan「微笑冠軍號」彩繪列車今天啟航，以EMU800型電車塗裝，以棒球元素，邀請職棒球員陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟在棒球手繪表情，鼓勵民眾搭火車看台灣燈會。

觀光署參山國家風景區管理處今天在台鐵樹林火車站舉行記者會，並由觀光署長周永暉、台鐵董事長杜微、職棒球員一起迎接彩繪列車啟航。

周永暉表示，2025台灣燈會將於2月點燈，感謝台鐵公司攜手推出「微笑冠軍號」彩繪列車，來響應2025台灣燈會。他建議旅客可搭台鐵到中壢車站，先欣賞桃園市政府規劃的「光之長廊」賞燈動線，再轉乘機場捷運前往主題燈區參觀。

杜微說，配合台灣燈會、四季旅遊，車廂以棒球為元素。列車今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。另外，配合2025台灣燈會，也設計聯名餐盒「桃喜便當-台式打拋豬」，於2月12日至23日期間販售。

另外，「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，融入棒球意象，兼具實用與收藏價值。

台鐵說，新塗裝的列車靈感來自棒球12強賽，台灣獲得冠軍的熱情，車廂內有滿滿的棒球貼紙，車廂外觀塗裝為棒球上由陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟等球員，畫出不同表情樣貌的棒球。

台鐵說，彩繪列車航行期間為1月15日至6月，不定期行駛於蘇澳至嘉義區間，民眾可以在車廂或塗裝尋找隱藏版的驚喜。

觀光署表示，運用人工智慧AI科技，讓「微笑冠軍號」彩繪列車與燈會現場連動。民眾搭車的那一刻，經由手機掃描車廂上的QRCode，即可生成自己在不同景點旅遊的模樣，並可投放到燈會現場的「時空之塔」燈組大螢幕上。