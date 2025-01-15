整外醫師「自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

日前一名整形外科醫師發出「自己幫自己結紮」的影片引發熱議，泌尿科醫師指出，過去就有醫師會幫自己結紮的案例，結紮確實是可獨自完成的手術。法規上准許自己幫自己執行自費手術，不過有文獻調查17%左右的男性，在結紮手術後半年或一年，仍可在精液中驗到精子，目前結紮技術更為精良，能確實阻斷生命後路。

整型外科醫師陳瑋農日前在社群分享「自己幫自己結紮」的影片，引發各界討論。陳瑋農表示，當初會決定結紮，是因為已經有3個孩子，加上年紀也差不多，基於對老婆的貼心，把結紮手術當作送老婆的禮物。

陳瑋農說，會選擇自己執刀，是考量「那部位」的重要性，「我選擇相信自己手術最安全」， 而依照優生保健法規定，結紮手術只能由中央主管機關指定的醫師執行，並且僅有領取婦產科、外科、泌尿科專科醫師證書者才能操作。

他說，自己領有外科專科與整形外科證書，當天有泌尿科專科醫師在，太太張鳳書醫師也有外科專科執照、整形外科執照，於法規以及安全性上，都是沒問題的。 結紮項目屬於自費項目，因此他未申請健保，自己執行手術的當下，皆按照步驟執行，手術一切順利，術後隔天他的身體狀況也正常無異狀。

陳瑋農說，會發文單純想分享自己執刀的親身的體驗。不過，擔心民眾因好奇模仿，呼籲「結紮還是要找合格泌尿科醫師」。

不過，他的發文立即引發網友們注意，短短三天內，臉書的觀看次數就已經突破230萬人次、IG的觀看次數也破140萬人次，他的發文也吸引到不少醫師留言，包含常在臉書分享泌尿科衛教資訊的泌尿科醫師呂謹亨。

呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，基於法規，理論上自己幫自己自費手術是可以的，過去就有泌尿科醫師會幫自己結紮，確實是可以自己完成的手術。

呂謹亨於臉書指出，一般的結紮手術，是把兩側的輸精管切斷、電燒、綁起來，但文獻統計約17%的結紮術後患者，半年、一年後仍可驗到精子，甚至有結紮數年後，又意外懷孕的報導，因此他透過「改良式結紮手術」，加速精子排空，且除一般切斷、電燒、綁起來之外，還會將輸精管斷口用組織隔開、分層縫合，避免「生命（精子）又自己找到通路」。

呂謹亨說，他也曾想過替自己結紮，但考量的第一個因素是，他結完婚後身材「幸福肥」，怕自己執刀，身體有些角度彎不下去，再來是未來說不定還想繼續生，還說「老婆在背後，表示沒有這個選項」，未來如果他下定決心要自己結紮，術後會把經驗傳承，教導對自己結紮有興趣的泌尿科醫師。