快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

台灣工藝青年特展 53件作品探索創作「星軌」

中央社／ 南投縣15日電

工藝中心今天起舉辦台灣工藝青年特展，53件作品呈現工藝青年創作樣貌與職人故事，並以「星圖」為隱喻，呈現工藝青年在工藝宇宙的獨特軌跡，最終描繪充滿未來可能性的圖景。

國立台灣工藝研究發展中心1月15日至5月11日在工藝設計館舉辦「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」展覽，6大主題區匯集23名青年、53件作品，以開放視角引領觀眾，從作品深入探索材質、技術與創作故事，見證工藝青年透過創作點亮屬於自己的星軌。

工藝中心今天對外宣傳，工藝中心主任陳殿禮表示，展覽聚焦青年工藝創作者多元實踐，展現技藝與思想探索之路，並展現青年作為未來工藝發展關鍵力量的重要性；面對台灣工藝人才青黃不接，工藝中心致力透過展覽、競賽、駐村計畫等，支持青年工藝創作者。

策展人方敘潔說，展覽不僅關注工藝傳承，更在於探討當代創作者如何以技藝為媒介，將工藝從「造物」延伸為自我表達與社會回應的工具；工藝青年透過創作探索內外平衡，重新定義工藝在現代生活的角色，以個人特質融入創作，與文化對話，展現工藝多元可能性。

工藝中心表示，展覽帶領觀眾探索工藝青年結合地域文化、創意科技與實驗精神，從日常素材出發，創作出與地方深度聯結作品，並實現傳統技藝創新突破，同時揭示工藝青年在經濟創新、技藝精進、社會責任上多面實踐，並推動文化傳承與地方工藝復興。

創作者 青年

延伸閱讀

Bottega Veneta蛇年推薦新品 編織工藝拼色玩味

祖克柏鍾愛這名表…價值近三千萬 每年僅生產兩到三支

軒尼詩2025蛇年限量瓶氣派迎春！裘淑婷設計 奢華佳釀工藝之美

歷經強震、颱風休園整修 花蓮松園別館重新開放

相關新聞

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

受到大陸冷氣團，配合水氣條件充足的條件，玉山今下午3時50分開始降雪，且持續中。溫度目前為零下2度，無風。

流感疫苗打氣夯「較同期大增4.8倍」 新北開2社區接種站

公費流感疫苗今年元旦起開放全民接種，截至1月14日，新北已接種5.6萬人，施打率較去年同期提高4.8倍。新北衛生局說，現...

台灣每年墮胎數愈30萬 比13萬新生兒數高出2倍之多

2024年龍年人口統計資料出爐，僅達13.4萬人，台灣兒童心臟學之父呂鴻基表示，我國少子化日益嚴重，已經成了國安問題。他...

台灣不抽菸也罹肺癌 楊泮池：破解空污致癌為未來重點

早期肺癌篩檢、EGFR與ALK驅動基因突變為台灣醫界在肺癌預防及治療上的兩大貢獻，中研院院士楊泮池表示，家族遺傳解釋了不...

饗饗信義店員工手部驗出仙人掌桿菌 食物「2口感」恐遭汙染

饗饗微風信義店疑似食品中毒案，台北市衛生局今公布環境及人員採樣檢體結果，其中1名員工手部檢體檢出仙人掌桿菌，毒物科醫師指...

打開家門讓愛住進來！家扶號召700戶寄養家庭

據衛福部統計，新增寄養兒少安置原因，遭受虐待、疏忽超過7成為最多數，其次為家庭經濟困難、無力撫養約2成5。寄養家庭投入服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。