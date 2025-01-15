流感疫苗打氣夯「較同期大增4.8倍」 新北開2社區接種站

公費流感疫苗今年元旦起開放全民接種，截至1月14日，新北已接種5.6萬人，施打率較去年同期提高4.8倍。新北衛生局說，現仍有9萬劑流感疫苗，除29區衛生所及700家合約院所隨到隨打外，也開2處社區接種站，1月18日上午在中和秀山國小、泰山國民運動中心，提供流感、新冠疫苗接種。

據疾管署監測資料，全國處流感流行期，從去年10月起已累計461例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，死亡數101人，為近十個流感季同期最高；新冠併發重症本土病例累計446例，其中96例死亡，且流感及新冠死亡病例中，有9成未接種過疫苗。

新北衛生局指出，新北公費流感疫苗剩餘約9萬劑，全國滿6個月以上尚未接種民眾皆可施打，接種至疫苗用罄。新冠JN.1疫苗有2種廠牌可供選擇，莫德納提供滿6個月以上民眾接種，Novavax則是滿12歲以上民眾接種，已接種過JN.1疫苗者，無需再接種。

除協調29區衛生所、700家合約院所提供隨到隨打服務外，新北衛生局持續開設社區接種站，1月18日上午在中和秀山國小、泰山國民運動中心提供2種疫苗接種服務，當日三峽、五股、永和及汐止區衛生所也加開假日診，民眾可多加利用。