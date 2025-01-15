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7成需安置兒少曾遭虐 家扶招募700戶寄養家庭

中央社／ 台北15日電

根據衛福部統計，2023年新增需安置兒少中，超過7成曾遭虐待或疏忽。家扶基金會今天說，寄養家庭溫暖陪伴的記憶，能帶給寄養兒少成長力量，盼招募700戶加入寄養家庭行列。

家扶基金會今天召開寄養家庭招募記者會，邀請藝人鳳小岳擔任代言人，盼能招募700戶家庭擔任寄養家庭，「打開家門讓愛住進來」。

根據家扶基金會統計，家扶近5年每年平均新增安置超過450名寄養兒少，也有約80戶寄養家庭會結束服務，因此為適配安置與照顧，需要更多的家庭加入。

家扶基金會也說，衛福部統計數據顯示，2023年新增需安置兒少原因，以遭受虐待、疏忽佔超過7成最多，其次為家庭經濟困難、無力撫養約有2成5，但這些被安置的兒少到了寄養家庭後，寄養家庭短暫照顧與陪伴，可以是成就寄養兒少穩步邁向未來的重要力量。

自立青年阿順曾遭不當對待而後被安置到寄養家庭，他原本惶恐、小心翼翼的面對在寄養家庭的生活，但後來被寄養爸媽的愛心融化，也教會他許多事情，直至今日離開寄養家庭已經20多年，但他仍記得當時那段被好好照顧、無條件被愛的幸福感。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶基金會是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務的社福組織，44年來累計已有4878戶寄養家庭、照顧近6萬3200人次兒少，目前服務量更占全台超過7成5。

周大堯說，寄養家庭是服務過程中的重要推手，無論服務時間多久，對照顧過的寄養兒少有著深遠的影響，家扶基金會已在全台建構有系統的訓練與服務支持機制，也有助於學習提升、心理健康、醫療等兒少需求的照顧資源，更自許要成為寄養家庭有力的服務後盾，歡迎家庭一起「寄住幸福」，用愛寫下美好的記憶」。

周大堯說，2025年期待有700戶家庭加入，只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，歡迎洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站

家扶基金會 寄養家庭

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