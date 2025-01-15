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天冷拿暖暖包熱敷恐燙傷 醫：避免睡覺時使用

中央社／ 台北15日電

天氣冷颼颼，暖暖包是防寒救星。醫師提醒，暖暖包會持續加熱，應避免睡覺時用來保暖，恐因無法及時察覺而燙傷，曾收治1名男性把暖暖包放在私密處睡覺，熱敷導致燙傷。

冷氣團接連報到，開業泌尿科醫師顧芳瑜今天透過新聞稿分享，天氣寒冷讓人更加依賴吹風機和暖暖包來乾燥或保暖，如果拿來暖私密處，務必要更小心。

顧芳瑜建議，若要用吹風機吹乾私密處，應使用冷風，並避免將吹風機長時間停留在同一位置，曾有1名35歲男性洗完澡後順手用吹風機吹乾私密處，因邊吹邊滑手機，沒注意到吹風機的出口網緊貼在包皮上，導致包皮被燙傷起水泡，還烙出一個「王字形」痕跡。所幸經過藥膏塗抹與冰敷治療，傷口逐漸癒合。

使用暖暖包也一樣。顧芳瑜曾遇過有患者將暖暖包直接放在私密處上睡覺，結果因暖暖包持續加熱而嚴重燙傷，不得不緊急就醫。建議應避免睡覺時用暖暖暖包來保暖。

如果真的不小心造成私密處燙傷，顧芳瑜強調，同樣要立刻依循燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」五步驟進行初步處理，以冷水輕柔沖洗傷口20到30分鐘，帶走熱能，減少傷害範圍。

再來就是輕輕脫去沾黏在傷口上的衣物，避免拉扯傷口，接著泡冷水20到30分鐘，幫助降溫，但「避免使用冰塊，以防凍傷」，使用乾淨的紗布或毛巾覆蓋傷口，預防感染；儘速前往醫院進行專業治療。

衛生福利部國民健康署也曾在臉書粉絲專頁表示，隨身保暖用品如暖暖包等，容易因直接或長時間使用造成低溫燙傷，建議在外層包一層毛巾或布再使用。

吹風機 暖暖包 私密處

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