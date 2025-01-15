青少年性病增 疾管署：性觀念較開放與疫後等影響

國教行動聯盟引衛福部統計指出，青少男女近年性病案例增長明顯，性病低齡化問題浮現。疾管署今天回應，推測與年輕人性觀念較開放、疫後性活動與就醫恢復，以及篩檢增加有關。

國教盟今天引述疾管署統計指出，15到19歲男性淋病病例從2012年的111例，到2023年成長到756例，增幅超過6倍。同年齡的女性病例，更從2012年的26例，到2023年成長到222例，增加約9倍。其中10到14歲女性在2023年有41案例，遠高於同齡男性的4例。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴中央社記者，國內梅毒、淋病確診通報病例數增加，經疫情調查結果顯示，主要感染傳播途徑為不安全性行為；推測可能原因包含，年輕族群性觀念較以往開放，性行為年齡層下降，且交友軟體或網路可以快速地連繫彼此。

此外，因醫療院所陸續加入愛滋病毒暴露前預防性投藥（PrEP）計畫，而於風險族群加入PrEP計畫前，會進行梅毒、淋病等性傳染病篩檢，進而增加風險族群性傳染病通報量。加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾性活動及就醫行為增加，醫療門診恢復常態，故篩檢及通報量皆增加。

疾管署指出，除了國內，亦觀察到國際間歐美地區之國家近年亦同樣有梅毒、淋病病例數上升情形。

防治部分，疾管署表示，持續與地方政府衛生局、醫療院所、專業醫學會、民間團體等單位共同合作，積極辦理各項梅毒及淋病防治工作，包含持續嚴密監測疫情，掌握趨勢變化，並強化醫療院所通報作業，督請地方政府衛生局輔導轄內醫療院所，依傳染病防治法進行通報並提供淋病患者妥適之治療及衛教。

疾管署並積極推動與執行性健康友善門診醫療品質提升計畫，與家庭醫學醫學會、泌尿科醫學會、婦產科醫學會及感染症醫學會等專業醫學會合作，編訂淋病等性傳染病防治及臨床診治指引，積極辦理醫事人員淋病等性傳染病防治教育訓練課程，透過藥物有效治療及疾病預防措施等，以阻斷疾病的傳播。

為提升一般大眾及風險族群對於梅毒及淋病等性傳染病防治知能及自我健康保護意識，疾管署表示，透過多元管道進行衛教宣導，包括藉由社群媒體，提供防治資訊，宣導預防觀念與安全性行為，並製作影片、單張等衛教素材，以利宣導。也持續與國民健康署及教育部等單位共同合作，強化辦理校園性教育及性傳染病防治宣導，提升青少年自我保護知能。