衛福部檳榔專法將上路 全國檳榔業者逾5百輛車將北上抗議

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員怒火，北中南都有人連署，預計2月10日北上街頭抗議；桃園市檳榔採收從業人員職業工會理事長張家誠表示，目前發出去的連署書超過3萬份，預計當天集結車輛會超過5百輛。

據了解，全國檳榔5大產區十大工會本月初在嘉義開會，多人對衛福部立專法限制檳榔產業不滿，決議透過連署方式向中央政府及民代反映心聲；連署行動分北中南3區進行，各區都有1名總幹事，會議另推張家誠擔任總召集人，負責統整各區資料與傳達十大工會開會決議。

張家誠表示，現在的年輕人幾乎不吃檳榔，檳榔產業已逐漸萎縮，不需專法，久而久之，自然會因供需問題沒落。然而，現在還有2百多萬人靠這門生意與技術養家糊口，政府立專法管制，等於直接葬送產業，在欠缺輔導轉型的配套下，2百多萬人要靠什麼賴以為生？

檳榔產業工會及相關人員日前發文向衛福部陳情，副本送給總統府秘書長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、台東縣長饒慶鈴和15名以上藍綠立委，訴求停止對檳榔產業進行專法限制，改以現有法規進行管理，若仍需立法，應舉辦聽證會或公聽會，納入相關業者意見。

張家誠指出，許多農民靠檳榔產業維生，若專法限制，將導致失業潮，現行石安法、消保法已足夠規範檳榔產業生產與銷售，無須額外立專法，政府應該針對健康危害進行教育與宣導，而非直接透過限制生產與銷售來解決問題。另外，專法不僅可能違法自由市場原則，也可能違反憲法保障的營業自由權。

張家誠說，目前北中南3區已發出3萬份以上連署書，北中南3區也有農民、業者確定2月10日北上，初估當天大小遊覽車與貨車會超過5百輛。