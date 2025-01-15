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愈冷愈開花 嘉義梅山公園梅花綻放「平地雪景」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開。圖／嘉義縣政府提供

寒流來襲，嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開，潔白的花朵點綴山林，如雪覆枝頭，披上一層柔美的冬日薄紗。嘉義縣文化觀光局推薦來嘉義梅山感受「平地雪景」的浪漫，品嚐當地特有的梅子美味，探索周邊旅遊景點。

嘉義縣文觀局表示，梅山公園五成花開的梅樹分布於園區的不同角落，每區的花況都各有千秋。登上公園的瞭望台，映入眼簾的是宛如白雪覆蓋的滿山枝頭，讓人仿若置身北國雪境。

文觀局提醒，梅花的賞花期短暫，預估1月26日前為佳，建議遊客把握花期，也建議多利用平日來賞花，避開週末人潮，享受更寧靜的賞花時光。梅山公園也將於1月18至19日及1月25至26日實施停車場交通管制，請遊客依規畫格位停車，勿占用行車道及住家通道，維護賞花環境和諧。

梅山公園頂端有間60年歷史的「正宗牌蜜餞／梅子」老店，琳瑯滿目的梅子蜜餞讓人彷彿回到兒時記憶。遊客可以一邊坐在店內品嚐鹹酸甜的梅子與熱騰騰的梅茶，一邊欣賞窗外的雪白梅花，感受味覺與視覺的雙重享受。

文觀局表示，來到梅山鄉必買的伴手禮之一就是「梅子」，「梅樹牌蜜餞」種類繁多，特別推出的梅子氣泡水成為近期的熱門話題。梅問屋、老楊方塊酥及果然茶香攜手聯名推出「芭樂梅方塊酥」，是年節期間解膩的最佳茶點。

梅山鄉還有台灣最長的景觀吊橋「太平雲梯」，入選交通部觀光署台灣觀光100亮點，從雲梯遠眺群山令人心曠神怡，走完雲梯再到充滿濃厚文學氛圍的太平老街感受純樸風情，還能順遊「老楊方城市、佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、丸聚星球、卡羅爾銅管樂器觀光工廠」等景點。

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嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開，潔白的花朵點綴山林，如雪覆枝頭，披上一層柔美的冬日薄紗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開，潔白的花朵點綴山林，如雪覆枝頭，披上一層柔美的冬日薄紗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開，登上公園的瞭望台，瞭望遠山美景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉梅山公園內的梅花五成綻開，登上公園的瞭望台，瞭望遠山美景。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 梅花 賞花

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