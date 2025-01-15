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影／雪山今午飄雪 雪管處逗趣傳授防寒功法
冷氣團來襲，但前兩天苗栗地區大晴天，雪山未見飄雪，今天雲層加厚帶來溼氣，上午11點20分在雪山主東線4.5公里至5公里處，氣溫降至零下一度，已開始飄下瑞雪。
雪霸國家公園管理處今天發布登山「禦寒5要訣」，以武俠小說的逗趣用語提醒山友，包括洋蔥式穿法、包好你的頭、包住好手腳、沒事多喝水、熱量大補丸；強調這只是雪季登山的入門保暖功夫，雪管處將再傳授「雪攀3心法 」。
雪管處表示，目前雪山低溫降雪的情況「沒有最冷，只有更冷」，五大入門的保暖功夫，其中洋蔥式穿法（裡排汗、中保暖、外防水，一招半式，走遍大山深谷）、包好你的頭（斷絕熱量從頭流失，防頭冷、避氣暈，可認清前方江湖道路險峻）、包住好手腳（四肢末端慎防受凍，手腳關節可疏通，方能克服冰、雪、岩地形之惡）、沒事多喝水（ 溫水性溫滋潤，量適無害，身體機能依水而行，亦可滋補五臟六腑）、熱量大補丸（ 隨時服用高熱量食物，溫胃壯身，補血益氣，消肢體倦怠而顯氣足之功）。
至於「雪攀3心法」且待下回分解，「欲達雪山宮，汝必先自功」當記五要訣，一路免受凍。
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