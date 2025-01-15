台灣每年墮胎數愈30萬 比13萬新生兒數高出2倍之多

2024年龍年人口統計資料出爐，僅達13.4萬人，台灣兒童心臟學之父呂鴻基表示，我國少子化日益嚴重，已經成了國安問題。他指出，「50多年前，我任職住院醫師時，每年新生兒約40萬，現在竟然掉到14萬以下，去年甚至龍年效應失靈，台灣生育率全球吊車尾，恐動搖國本、邁向自然亡。」

呂鴻基說，年輕人並非不婚不生，而是沒有「想婚、敢生、樂養」的誘因。從另一個面向來看，2002至2023年間，全台RU486口服墮胎藥共使用逾300萬顆，平均每次3顆，約102萬多人次，平均每年有近4.6萬人次於懷孕前7周內使用藥物人工流產。

呂鴻基強調，政府重視長照政策，但是也要注重兒童權益；保護兒童要從婦女懷孕就開始，因為胎兒發展在第3周幾乎發育完成，開始出現微弱心跳，即生命的象徵。他推估，台灣每年約有30到50萬有機會被生出的新生兒遭受被墮胎命運，比13萬新生兒數高出2倍之多。

立委王正旭表示，從衛福部統計的人工流產人次，可以看出政府忽略懷孕婦女的聲音，尤其是非預期懷孕婦女的妥適協助。他認為，「降低婦女非自願墮胎，才能有效提升生育率」，台灣應建立非預期懷孕婦女人工流產諮商輔導機制，告知懷孕或人工流產所可能有的風險以及心理支持，提供婦女全面的生育照護。

王正旭呼籲，政府應關心婦女非自願墮胎問題、修正優生保健法部分條文，包括落實懷孕婦女的「專案管理師」制度，對所有懷孕婦女皆提供諮商噢衛教資訊，絕非只針對人工流產者，讓婦女可依其自身的生活條件、身心狀況、價值觀等因素，作出保護胎兒的決定。

台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興說，非孕期懷孕的婦女常會面臨許多掙扎，許多人在沒有得到資源的狀況下會選擇人工流產。以德國為例，經過諮商婦女，有65%最後選擇了生下小孩，因為有外界資源陪伴她們面對生育經驗。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，台灣不只少子化問題，連人工流產法制也沒有進步。她認為，優生保健法（更名「生育保健法」）沒有設立諮詢機制，包括參考外國立法例，建立人工流產的通報機制，專業的諮商輔導對於非預期懷孕婦女在決策上扮演關鍵角色。

國健署表示，懷孕及流產皆為個人隱私，曾經由專家會議討論，認為強制通報尚有爭議。目前國健署以與22縣市合作，推動「周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫」，針對具健康或社會風險的懷孕婦女，徵得同意後，由個案管理人員提供衛教諮詢、關懷服務，並透過規律產檢及時發現問題與轉介。

關於優生保健法修法延宕多年，國健署已擬具「生育保健法修正草案」，並於2022年1月14日至2022年3月15日進行60日預告，已參據預告期間蒐集各界意見，召開6場專家會議，並於衛福部優生保健諮詢會進行討論，目前持續依法制作業程序辦理。