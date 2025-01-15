台灣不抽菸也罹肺癌 楊泮池：破解空污致癌為未來重點

早期肺癌篩檢、EGFR與ALK驅動基因突變為台灣醫界在肺癌預防及治療上的兩大貢獻，中研院院士楊泮池表示，家族遺傳解釋了不抽菸的亞洲女性罹患肺腺癌之謎，如何破解空污（PM2.5懸浮微粒）與肺癌之間的關連性，則是下一階段研究重點。

國健署於2022年7月推出「低劑量電腦斷層」（LDCT）公費篩檢，迄今已有13萬多名高風險族群接受篩檢，成效斐然。該政策的推手為中研院院士楊泮池，近年來，多次應邀至美國腫瘤醫學會、歐洲腫瘤醫學會，分享臨床實證資料，在本次「國際肺癌學術研討會」也贏得眾多國際學者的肯定。

在健保給付癌症藥物支出中，與肺癌相關藥費占了兩成，藥費支出龐大，但治療成效卻有待加強，與先進國家相較，台灣肺癌癌友容易復發，且存活期短，5年存活率約在1成5至2成之間。

已投入龐大藥費，為何成效仍不彰？楊泮池認為，這與癌友確診時，大都已到晚期有關，治療相對棘手，且受限於健保給付，許多晚期肺癌患者無法獲得最好的醫療照護。

「想要拉高整體肺癌患者的存活率，唯一方法就是早期篩檢、早期治療」楊泮池表示，主要關鍵在於透過「低劑量電腦斷層」篩檢，找出不抽菸女性與肺癌之間的關連性，並於早期確診，並給予適當的治療。

台灣菸害防制法於1997年上路，迄今女性吸菸人口並未增加，但肺腺癌女性患者人數卻直線上升，許多女性並未抽菸，仍罹患肺腺癌，這也代表肺腺癌與抽菸之間的關連性有待商榷。

近年一項國際研究比較不抽菸的亞洲女性，與每天抽一包香菸、菸齡超過30年的重度吸菸亞洲男性的肺癌風險，結果居然是一樣高，進一步分析認為，這與亞洲女性在某些基因缺陷，導致容易受到外來致癌物質的影響，以致提高肺腺癌危機。

另一項國內長期臨床研究計畫追蹤1000多名有肺癌家族史的女性，歷時10年調查，發現肺癌風險為百分之4.5，如果兩名以上直系親屬罹患肺癌，則相關成員肺癌發生率更高達7.7%。

除了基因遺傳之外，環境汙染為未來肺癌研究重點，楊泮池表示，亞洲、加拿大等多項研究均證實了PM2.5懸浮微粒為導致肺腺癌的重要因子，以加拿大研究為例，透過衛星定位系統比對環保單位PM2.5監測數據，結果發現，懸浮微粒濃度較高的地區，民眾肺癌風險愈高，進一步分析，近四分之三亞洲移民女性罹患肺癌機率高於其他居民。

另有台灣、南韓、英國等肺癌研究計畫發現，上皮細胞受體突變，與PM2.5致癌呈現正相關，其中又以台灣女性的關連性最大，楊泮池說，「無法改變基因，但可改善外在環境」，這正是肺癌防治下個階段的重點任務。

在楊泮池團隊多年的努力、倡議下，國健署終於在2022年7月將「低劑量電腦斷層」篩檢納入成人癌症篩檢，針對重度吸菸者、家族遺傳者提供公費篩檢，以期發現更多早期肺癌患者，降低晚期病友人數。

兩年多來，累積13萬多筆「低劑量電腦斷層」篩檢資料，統計顯示，整體肺癌篩檢率為1.2%，其中85%為第一期，復發風險低，存活期相對較高。進一步分析性別，具有家族史的不抽菸女性者肺癌篩檢率來到1.8%，高於平均值，遠高於抽菸男性肺癌的篩檢率0.8%。