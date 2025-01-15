提升肺癌競爭力 余忠仁盼善用優勢、健保加速接軌國際

台灣肺癌研究學會（TASLC）、臺大醫院、臺大醫院癌醫中心分院，及全球最大肺癌學術研究組織--國際肺癌研究學會（IASLC）於11日至12日舉辦「國際肺癌學術研討會」。新竹台大分院院長余忠仁表示，台灣在肺癌研究領域表現傑出，透過這次學術交流，更能提升競爭力。

台灣肺癌研究學會專注於肺癌的學術研究，強調多科別專業的整合，並且接軌與帶動國家政策改革。余忠仁院長舉例，台灣肺癌篩檢計畫發現不抽菸也可能罹患肺癌，促成低劑量電腦斷層篩檢的政策，而去年納入健保給付的NGS次世代基因定序，則改變臨床治療的起點，有助肺癌病友及早發現變異基因，進而採取對應的治療與用藥對策。

「台灣擁有眾多優秀人才，若善用優勢，面對世界的競爭態勢，一定表現優異。」余忠仁指出，在肺癌治療、篩檢、研究等領域上，台灣都位居全球前段班，醫療水準不遜歐美，研究品質相當嚴謹，多篇肺癌研究成果發表於國際頂尖期刊，因此，很多國外組織期待與台灣醫界合作，展開研究。

台灣因就醫可近性高，肺癌檢體的取得管道集中且便利，加上醫療技術與品質優異，提供學術研究時的有利支持。然而，余忠仁也提到，如何將研究成果轉移至生技研發，落實運用於臨床，這是下一階段的重點課題，因為台灣市場不大，生技業必須走向國際，期盼同時增加跨國企業來台投資。

余忠仁表示，愈來愈多臨床實證研究發現，基因突變的癌友如採用相對應的標靶藥物，有機會讓肺癌變成慢性病；至於沒有基因突變的病人，合併使用免疫治療、化學治療，也有不錯的治療，存長存活期，改善生活品質。

余忠仁說，免疫治療特別之處在於激發宿主的免疫系統，且效果持久，形成長尾效益。研究發現，免疫治療合併化學治療，可讓癌友病情穩定，獲得控制，即使日後疾病復發惡化，因病人體內部分免疫系統已經被活化，可提升第二線治療的效果。

標靶與免疫治療的發展，大幅改變傳統肺癌治療的面貌，但現行健保給付癌症用藥，仍無法與國際接軌，余忠仁建議，健保應加速癌藥給付腳步，不但晚期肺癌需要術前與術後輔助治療，早期肺癌也需要手術後治療，造福眾多癌友，也才能維持現有的醫療水平，實現2030年癌症死亡率降低三分之一的健康台灣目標。