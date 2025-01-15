北、中、南區春安勞檢 開罰191萬元

勞動部今進行北、中、南三地同步春安勞檢，由勞動部部長洪申翰、次長李健鴻、陳明仁兵分三路率隊勞檢事業單位。勞動部表示，此次聯合檢查發現事業單位違反42項次、停工9項次，總共開罰191萬元。

洪申翰今親自帶隊赴位於新北市土城的「中工雲宇宙AI園區廠房新建工程」檢查，揪出12項違規、停工7處，開罰55萬元，違反內容以承攬管理、墜落、感電、危害性化學品管理等防護措施不足為主。

洪申翰表示，農曆春節將至，事業單位歲修、趕工與臨時性作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，且營造工程、鋼鐵業、石化業等進入年前趕工之高峰期，稍有不慎，極易發生職業災害，此外，近期各地發生營造工地大火、鋼鐵公司天車倒車碰撞等重大職災，令人不捨，也提醒各個行業都不可輕忽工作安全。

他指出，以去年台中全聯倉儲大火為例，必須透過法規、機制讓業主承擔起更大職災防治責任，尤其是現在很多工地層層轉包，如何整合承攬管理格外重要，而不是因為平行分包就好像沒有人管，另外就是違反職安法雇主的資訊揭露應更公開透明，這些相關內容也都在日前預告的職安法修正草案，待霸凌防治條文放入草案後，勞動部會盡快將草案地送到立法院審議。

由於去年營造墜落打擊目標破功，洪申翰坦言，現在以2030年重大職災減半為目標，逐年看起來有下降，但下降確實還不夠快，這也是職安法要修法的原因；其次，移工在工地職災率比本勞高，因此對移工的教育、保護、語文標示都需要做得更到位。勞動部也希望能擴大與內政部國土署、消防署的合作。

此次聯合檢查，違反職安法部分，每項最高可處30萬元罰鍰，違反勞基法則每項可處2萬元至100萬元罰鍰。洪申翰強調「處罰不是目的，改善防災才是重點」，也提醒雇主應確實做好安全衛生措施，保障每一位勞工安全。

據統計，今天北區勞檢的重大營造工程，新北市中工雲宇宙AI園區新建工程共違反12項次、停工7項次。中區檢查台中火力發電廠，共違反22項次、停工2項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、局限空間等防護措施不足為主。

南區檢查的是前年9月發生大火的屏東縣明揚國際科技股份有限公司，事業單位性質為使用有機過氧化物工廠，明揚二廠總共違反8項次，違反內容以機械捲夾及粉塵危害等防護措施不足為主。