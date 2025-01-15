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台鐵攜手富岡打造產學合作鏈 培養軌道人才

中央社／ 台北15日電

台鐵公司為培養軌道人才，研究在桃園市富岡地區，打造「3+2新五專」軌道事業產學合作鏈，培養軌道人才。

台鐵今天發布新聞稿，為吸引更多有志投入軌道產業的年青學子，培養國家軌道經營人才，台鐵董事長杜微及人資處處長吳俊霖，日前與中國科技大學、國立陽明交通大學、清華高中、富岡國中等10餘名校長及老師深度座談，研究於桃園市富岡地區打造「3+2新五專」軌道事業產學合作鏈。

台鐵說，「3+2新五專」的構想是讓學生在國中階段就能接觸了解軌道行業引發興趣；高中階段可以專攻軌道類科培養技能，由台鐵及大學相關科系提供技術與學術支持持續進修，並獲得至台鐵工作場域實習的經驗；高中畢業後透過職缺考試合格，即可進入台鐵工作，並同時於大學進行2年軌道相關課程深造，取得3+2的（新）五專學歷。

台鐵說，若同學想繼續求學，新五專畢業3年內，還可以再攻碩士學位，讓職涯與專業能力大躍進。

台鐵自106年即與清華高中軌道車輛科合作，致力於培養車輛檢修人才，並於112年進一步擴增學生參與實習業別至站務等其他領域的人才需求。

台鐵說，「3+2新五專」計畫不僅是教育創新項目，更是實踐政府推動技職教育的重要政策。台鐵將持續深化與清華高中及中國科技大學的合作，並結合「3+2新五專」計畫向下紮根於高中職教育，向上發芽於專技職能，攜手構建系統性的軌道人才培育體系，持續推動鐵路事業永續發展，藉由產學互為結合，使同學們職涯合志趣、入學得專精、畢業即就業、工作能深造，打造幸福人生。

台鐵 桃園

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