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「佛陀問病圖」臨摹者談壁畫費始末 李健儀：慈濟師姐都被騙

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
李健儀在沉思了一晚後，今天再度回應陳欽明的說法。圖／本報資料照片
李健儀在沉思了一晚後，今天再度回應陳欽明的說法。圖／本報資料照片

嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，壁畫臨摹者陳欽明發長文說明25年前的爭議，指當時是因證嚴上人「不想花這麼多的錢在一幅壁畫上」，才斷了與李健儀的後續合作，隨後由他開價1000萬接下任務。李健儀思考了一晚，今天正面回應，批評陳欽明不只背叛他，連慈濟、師姐都被騙了。

陳欽明日前在臉書回應質疑，強調師姐在「轉達」上人不願花這麼多的錢在一幅壁畫上後，要自己報價，最後為將所學和理想發揮，且能在台灣繪製一幅乾性壁畫，並不想從中得到高報酬，只希望事情能夠皆大歡喜，因此接下這個工作，還認為自己沒有侵犯李健儀的「創作人格權」。

陳欽明也強調，當時其實是希望能夠自己創作，但是上人和壁畫籌備委員會的委員們都超考慮到李健儀曾經為原畫油畫付出的時間和勞力，所以以7位數非常高的價錢買下這幅原畫的所有權，希望自己能按照這幅畫去製作壁畫，「這是第一次，也是唯一的一次臨摹成壁畫的經驗。」

針對此事，李健儀昨天僅回應重點就是在壁畫上落款「陳欽明恭繪」這幾個字，此舉就是抄襲的行為。不過，李健儀在沉思了一晚後，今天再度回應陳的說法。他強調，陳欽明既然承認是李健儀原創，又說自己是可以創作，藝術家價格以畫家功力專業，由收藏市場決定，但陳欽明是臨摹且僅具備打底能力，頂多1/10價，還拿1000萬元，「這才是太貴了，怎麼會是合理價不想拿高報酬？不只背叛他，連慈濟、師姐都被你騙了」。

李健儀認為陳欽明扭曲事實胡編，避開背叛忘恩負義的事實，當時陳欽明已接案抄襲，又否定他的創作，這是對他專業的侮辱，其他與事實不符的說法，他無需多回應，因為只會擴大傷害慈濟與上人。

報酬 壁畫 慈濟

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