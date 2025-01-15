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免稅店桃機揮毫贈春聯 外籍旅客讚最好的紀念品

中央社／ 桃園機場15日電

為了讓出境旅客感受年節氛圍，桃機免稅商店業者特別策劃新春書法揮毫活動，邀請6名書法老師現場揮毫，讓旅客帶著祝福踏上旅途，來自英國的旅客說，這是最好的紀念品。

桃園國際機場的昇恆昌免稅商店表示，迎接春節的來臨，今天特別在第二航廈出境中央區推出「蛇麼都如意」新春書法揮毫活動，邀請到中華書道學會的6名書法老師齊聚一堂，揮毫書寫吉祥春聯，為旅客帶來新年祝福。

免稅商店指出，期盼透過活動，讓旅客在繁忙的出行中感受到傳統文化的魅力，也希望藉此傳遞更多溫暖與祝福，讓每個踏入桃園機場的旅客都能對台灣留下深刻的回憶，並在新的一年擁有好運與快樂，老師們精湛的技藝，也吸引大量國內外旅客排隊索取免費的客製化春聯。

書法老師張日廣表示，對於一般旅客，他都會先詢問對方職業及想要求什麼，再選出符合對方需求的春節賀詞，對於外籍人士，他則是選擇吉祥如意的話語，在字體上則會選擇象形文字，即使不了解文字內容，也可以當成是藝術品裝飾家中環境。

一對來自英國的旅客在領取春聯後開心的表示「想張貼在玄關處迎客」，雖然不知道春聯的內容，但經過在場人員的解說，覺得相當有意義，在返回英國的時候，正好可以當成離開台灣時最好的紀念品，回家後計劃把這些春聯張貼在玄關處，在新的一年，以台灣文化及喜氣的祝福迎接家裡的客人。

春聯 桃園機場

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